Süpermarket zinciri el değiştiriyor! 4 bin 500 çalışan etkilenecek

İngiltere’nin büyük perakende zincirlerinden Co-op Group, zor günler geçiren Southern Co-op’u bünyesine katmak için resmi süreci başlattı. Planın hayata geçmesi halinde Southern Co-op’a ait 300’den fazla market, cenaze hizmeti şubesi ve kahve noktası Co-op çatısı altına girecek.

Southern Co-op yönetimi, birleşmenin gerçekleşmemesi durumunda şirketin iflas koruma sürecine girebileceği ve çok sayıda mağazanın kapanabileceği uyarısında bulundu. Şirketin son üç yıldır zarar ettiği belirtilirken, artan maliyetler ve zayıflayan tüketici talebi tabloyu ağırlaştırdı.

Southern Co-op’un yaklaşık 4 bin 500 çalışanı bulunuyor. İngiltere genelindeki birçok küçük marketin geleceği bu anlaşmaya bağlı hale gelirken, üyelerin büyük çoğunluğu birleşme planına destek verdi. Yapılan oylamada üyelerin yüzde 97’den fazlası kurtarma anlaşmasına “evet” dedi.

Yeni yapının oluşması halinde İngiltere genelinde yaklaşık 2 bin 500 mağazaya ulaşan dev bir kooperatif ağı ortaya çıkacak. Birleşmiş yapının yıllık satış hacminin ise yaklaşık 11,5 milyar sterline ulaşabileceği belirtiliyor.

Market sektöründe baskı büyüyor

İngiltere’de son dönemde market zincirleri yüksek enerji maliyetleri, artan personel giderleri ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama nedeniyle zorlanıyor. Southern Co-op daha önce bazı şubelerini kapatma kararı almıştı. Özellikle küçük mahalle marketlerinin ayakta kalma mücadelesi verdiği ifade ediliyor.

Co-op yönetimi ise birleşmenin hem çalışanları hem de yerel toplulukları koruyacağını savunuyor. Sürecin tamamlanması için düzenleyici kurumların ve üyelerin nihai onayı bekleniyor.