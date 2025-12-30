Süpermarket zincirinden dev satın alma

İspanyol perakende devi Mercadona, geri dönüştürülebilir ambalaj sistemleriyle bilinen Logifruit’i satın almak için resmi anlaşmaya vardığını duyurdu. İşlemin finansal boyutu açıklanmasa da anlaşmanın yürürlüğe girmesi için rekabet otoritelerinin onayı bekleniyor.

Şirket açıklamasında, bu satın almanın tedarik zinciri verimliliğini artıracağı ve çevre odaklı lojistik stratejisini güçlendireceği belirtildi.

1600 çalışan Mercadona bünyesine geçecek

Logifruit, yıllardır Mercadona’nın lojistik süreçlerinde stratejik iş ortağı olarak yer alıyordu.

Satın alma sonrası şirketin 1600 çalışanı Mercadona çatısı altında kariyerine devam edecek.

Mercadona lojistik direktörü David Cid, Logifruit Başkanı Pedro Ballester’in vizyoner yaklaşımına teşekkür ederek, bu birlikteliğin uzun yıllara dayanan iş birliğinin doğal sonucu olduğunu söyledi.

164 milyon Euro gelir elde etti

Logifruit Başkanı Pedro Ballester, anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“1996’da Mercadona ile çalışmaya başladığımızda amacımız onlara rekabet avantajı sağlayan bir hizmet sunmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefi fazlasıyla aştık. Bu birleşme, hem Mercadona’ya hem tedarikçilere daha fazla değer katacak.”

İspanyol basın raporlarına göre şirket, 2024 mali yılını 164 milyon Euro gelir ve 5,2 milyon Euro net kârla kapattı. Mercadona ise Kasım 2025 itibarıyla İspanya gıda perakende pazarında yüzde 27,3 payla lider konumda bulunuyor.