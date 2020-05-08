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Sürdürülebilir Dünya'nın konuğu Hasan Süel

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel Sürdürülebilir Dünya'da...

Sürdürülebilir Dünya'nın konuğu Hasan Süel
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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.

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