Sürdürülebilir Ege ve Türkiye, Ege Ekonomik Forum'unda konuşulacak

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup iş birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleri, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri ve İzdoğa Stratejik Partnerliği ile bu yıl 5’incisi 8-12 Kasım tarihleri arasında bir kez daha Dünya Gazetesi canlı yayın sponsorluğu ile online gerçekleştirilecek Ege Ekonomik Forumu’nun ilk günü açılış konuşmalarını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ve Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil gerçekleştirecek.

Üretimden istihdama, tarımdan teknolojiye katkılarıyla Türkiye’nin lokomotifi olan Ege Bölgesi’nin her alanda hedeflediği sürdürülebilir gelişimi için çok önemli paya sahip olan İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, ESBAŞ, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, ESİAD, İZSİAD ve EGİAD ilki 2017’de gerçekleştirilen Forum’un etki alanının geliştirilmesine, Ege Bölgesi’nin bu alandaki itici gücüne katkılarını sunmaya devam ediyor.

Bu katkı neticesinde her seferinde daha çok ses getiren, Ege Bölgesi ve Türkiye’nin geleceği için pusula görevi gören Ege Ekonomik Forum, bu yıl da zengin içeriği ve birbirinden değerli ulusal ve uluslararası konuşmacıları ile çevrimiçi olarak “Yeşil bir Gelecek için: ŞİMDİ” başlığında iş dünyası ile buluşmaya, Egeliler ve tüm Türkiye’ye seslenmeye hazırlanıyor.

Kültürel bir dönüşüme hazır mıyız?

Yakın bir zamana kadar ekonomik faaliyetleri sadece üretim ve pazarlama ekseninde ele alınmasının, ekolojik sonuçlar üzerinde kafa yorulmamasının dünyayı getirdiği sonuçların ortada olduğuna dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, “İklim krizi, günlük hayatımızda hepimizin hissettiği ve bedelini ödediğimiz bir gerçek. Şimdi insanlık sorunların temeline inmeyerek yalnızca alışkanlıklarımızın rengini ve şeklini mi değiştirecek, yoksa bizler meselenin özüne dokunup kültürel bir değişime mi öncülük edeceğiz? Henüz bilmiyoruz. Artık çok geç olmadan bu konuları konuşup bir sonuca varmak zorundayız. Ege Ekonomik Forumu’nun böylesine can yakıcı bir meseleyi ele alarak ‘Yeşil bir Gelecek için: ŞİMDİ’ başlığıyla toplanacak olmasını bu nedenle son derece önemsiyorum.” dedi.

Bu yıl 5’inci yılını kutlayacak Forum’un çalışmaları ile hem bölgeye hem de Türkiye’ye bir vizyon sunduğunu hatırlatan EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, “EGEV’de yaptığımız çalışmaların amacı Ege Bölgesini iç ve dış yatırımcıya tanıtmak, kalkınmayı bölgesel olarak planlayarak, bölge illerinin tek başına var olan gücünü uyum ve iş birliği ile daha yüksek bir ekonomik potansiyele taşımaktır. Bu çerçevede EGEV olarak Özgencil Grubu ile bir araya gelerek oluşturduğumuz Ege Ekonomik Forum’da Ege Bölgesi’nin, Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu koşullarda ekonomik kalkınma hamlesinin lokomotifi olabilecek güçte ve kararlılıkta olduğunu defalarca vurguladık. Bu kararlılık, dünyamızın bulunduğu iklim koşulları da dikkate alınarak, artık sürdürülebilirlik ile bütünleşmiş durumdadır. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bölgenin tüm ticari paydaşlarının verdiği destekle, Sürdürülebilir ve Yeşil bir Gelecek için adımları atmak üzere tartışacağımız yol haritası sadece Ege Bölgesinin değil tüm Türkiye’nin haritası olacaktır.” dedi.

Türkiye’nin geleceği için vizyon toplantılarının öneminin her geçen gün daha da anlaşıldığı, Ege Bölgesi’nin ülkemizin sürükleyici gücü olabilmesi için Ege Ekonomik Forum’unun oldukça anlamlı olduğunu hatırlatan Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil, “Bu yıl yaşadığımız seller, yangınlar küresel iklim krizinin ne kadar içinde olduğumuzu gösterdi. Uzmanların 40 yıl önce uyarmaya başladığı iklim değişikliği, küresel bir sorun olarak artık hayatımızın bir parçası. Bir yanda sıcak hava dalgaları ile fırtınalar, hortumlar, seller ve yangınlar yaşam alanlarını tehdit etmekte, diğer yanda kuraklık dünya nüfusunun beslenme ihtiyacı için alarm sinyali vermekte. Bilim adamları tehlikeler konusunda net, teknoloji uzmanları da çözümler konusunda net. Peki bütün bu dönüşüm nasıl sağlanmalı? sorusundan hareketle EGEV ile birlikte oluşturduğumuz bu yılki Forumun sadece Ege Bölgesi için değil tüm Türkiye için önemli bir ışık tutacağına inanıyoruz.” dedi.

2050’de sıfır karbon salınımı için dijitalleşme ve sürdürülebilirlik önemli

Dijitalleşmenin daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için katkısının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener, “Dijitalleşmenin getirdiği hız, verim ve etki alanı değerlendirildiğinde çağa uyum sağlamak isteyen firmaların dijitalleşmeden uzak kalmalarının mümkün olmadığı görülüyor. Ege Ekonomik Forumu bu konuya bu yılda detaylıca dikkat çekmeye hazırlanıyor. Bu anlayıştan hareketle İzmir Ticaret Odası olarak, üyelerimizin dijital farkındalıklarının artırılması, dijital dönüşüm yolculuklarının desteklenmesi, dijitalleşen piyasa rekabet şartları karşısında dayanıklı ve rekabetçi hale gelebilmelerine katkı sağlanması hedefleri ile dijitalleşme kavramını odak noktasına koyan projeler yürütüyoruz.” dedi.

II. Sanayi devrimi ile başlayan seri üretimin, her sektörde üretimin katlanarak artmasına, insanlığın konfor alanının genişlemesine katkı sağladığını, günümüzde ise krize dönüşen iklim değişikliğinin tohumlarını attığını hatırlatan Ege İhracatçılar Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Jak Eskinazi, “Avrupa’nın 2050 için belirlediği karbon salınımı sıfırlama hedefi, Türkiye’nin hayata geçirdiği Yeşil Mutabakat Eylem Planı bu hedef doğrultusunda hepimize umut veren adımlar oldu. Biz de Ege İhracatçı Birlikleri olarak gıda, sanayi, enerji başta olmak üzere her alanda sürdürülebilir politikaları destekliyoruz. Bu konuda bir adım daha ileriye giderek, yenilenebilir enerjide başkent konumunda bulunan İzmir'de, Yenilenebilir Enerji ve Ekipmanları İhracatçıları Birliği’nin Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde kurulması için çalışmalarımızı başlattık. ” dedi.

Kırılgan dünyayı nasıl koruyacağız?

8 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek açılış konuşmalarının ardından saat 10:30’da İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği oturum sponsorluğunda ‘Kırılgan Dünyamızı Nasıl Koruyacağız?’ açılış oturumu başlayacak. Oturumun açılışını İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt gerçekleştirecek.

Paris – İstanbul Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası’nın modere edeceği oturumda; Yaşar Holding Kurumsal ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İsa Coşkun, Philips Morris Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş, Boğaziçi Üniveristesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Barış Karapınar, Farm Urban Kurucu Ortak ve Direktörü Dr. Paul Myers, EBRD Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemi Yöneticisi Emre Oğuzöncül ile İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, her anlamda kırılganlığı artan dünyanın düşük karbonlu bir üretimin nasıl mümkün olabileceğini değerlendirecekler.

İhracatta 2050 hedefi “sıfır karbon”

Saat 15:00’de gerçekleşecek günün ikinci oturumu ‘İhracatta 2050 Hedefi ‘Sıfır Karbon’ Forumun Stratejik Partneri olan Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde gerçekleşecek. Oturumun açılış konuşması Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya tarafından gerçekleştirilecek. Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi & Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım’ın yönetiminde gerçekleştirilecek oturumda ise; ENSİA- Enerji Sanayicileri & İş Adamları Deneği Başkanı Alper Kalaycı, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Daire Başkanı Bartosz Przywara, ICAP - Uluslararası Karbon Eylem Ortaklığı Kıdemli Danışmanı Theresa Wildgrube, Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, küresel hedef “2050’de 0 Karbon” yaklaşımının Türkiye’nin ihracatı için nasıl bir etki oluşturacağını konuşacaklar.

Doğrusal ekonomiden, döngüsel ekonomiye

9 Kasım saat 10:00’da gerçekleşecek ‘Doğrusal Ekonomiden, Döngüsel Ekonomiye’ başlıklı ilk oturumun yönetimini Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele yapacak. Oturuma KOSGEB İzmir Müdürü Dr. Levent Arslan, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Dr. Auguste T. Kouame, Hedefler için İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek ile Leeds Üniversitesi Döngüsel Ekonomi Uzmanı Dr. Anne Velenturf konuk konuşmacı olarak katılacaklar.

Dijitalleşme ile yön değiştiren iş modelleri

9 Kasım saat 15:00’de gerçekleşecek forumun dördüncü oturumu Forumun Stratejik Partneri İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek. ‘Dijitalleşme ile Yön Değiştiren İş Modelleri’ başlıklı oturumun açılış konuşması İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler tarafından yapılacak. Bloomberg Businessweek Yayın Koordinatörü Ruhi Sanyer’in moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda ise Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi & Forum İstanbul Enstitüsü Başkanı Aclan Acar, Coca-Cola İçecek, Chief Information and Digital Officer Leyla Deliç, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Enis Turan Erdoğan, SAP Sürdürülebilirlik İş Geliştirme Uzmanı Güney Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Sorumlusu Adriana Ursu ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer dijital dönüşümün başarıya ulaşabilmesi için benimsenen yeni iş modellerini ve otomatize edilen işler ile işgücünün geleceği nasıl şekillendireceğini anlatacaklar.

12 bin yıl önce tarım ile dönüşen dünya nasıl beslenecek?

10 Kasım saat 10:00’da İzmir Ticaret Borsası oturum sponsorluğunda gerçekleşecek ’12bin Yıl Önce Tarım ile Dönüşen Dünya Nasıl Beslenecek?’ oturumunun açılış konuşmasını İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli yapacak.

Oturuma konuk konuşmacı olarak Gıda ve Tarım Fütürist ve Stratejisti Christophe Pelletier katılarak, farklı bir geleceğe nasıl adapte olunacağını ve bunun için insanların davranışlarını ve düşüncelerini nasıl değiştirmesi gerektiğini anlatacak. Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın yöneteceği oturumda TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, İzdoğa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ile İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer geleceğin dünyasının gıda talebini karşılayabilmek için tarım için atılması gereken adımları konuşacaklar.

Neolitik Çağ’dan yeni nesil tarım sistemlerine

Günün saat 15:00’deki ikinci oturumu ‘Neolitik Çağ’dan Yeni Nesil Tarım Sistemlerine’. Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç’ın moderatörlüğünde, ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ve İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, Farmlabs Kurucu Ortak ve İcra Kurulu Başkanı Özgehan Özen, Feyz Çiftliği Sahibi Sencer Solakoğlu ve SmartMole’s Genel Müdürü Ömer Yuluğ yenilikçi tarım sistemlerini ve alternatif yaklaşımları anlatacaklar.

Geleceğin rotası: Uçtan uca dönüşüm

11 Kasım günü saat 10:00’da gerçekleşecek ‘Geleceğin Rotası: Uçtan Uca Dönüşüm’ adlı forumun 7. Oturumu Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın açılış konuşması ile başlayacak. Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un yönetiminde gerçekleşecek oturumda; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Akşit, Oracle Bulut Çözüm Mimarları Lideri Cem Nuri Cömert, NTT Data Business Solutions Türkiye & MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, ESBAŞ -Ege Serbest Bölge Kurucu İşleticisi A.Ş. CEO’su Dr. Faruk Güler, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Genel Müdürü Aylin Tülay Özden uçtan uca dönüşümü detaylandıracaklar.

‘Yeni Nesil Kentler’ konsepti nasıl bir gelecek hazırlıyor?

Günün 15:00’deki ikinci oturumu olan ‘ ‘Yeni Nesil Kentler’ Konsepti Nasıl Bir Gelecek Hazırlıyor?’ Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği oturum sponsorluğunda düzenlenecek. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı’nın açılış konuşmasının ardından; Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ moderatörlüğünde Şehir Plancısı & Kentsel Strateji Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu, Turner International Türkiye Direktörü ve ÇEDBİK – Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, EGEV Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Sivri, BPIE- Avrupa Bina Performans Enstitüsü Berlin Başkanı Dr. Sibyl Steuwer ve KENTSEV – Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur sürdürülebilir bir yaşam için yeni nesil kentlerin nasıl olacağını detaylandıracaklar.

İki milyon yaşındaki Gediz’in yeniden doğumu

Forumun son gününde saat 10:00’da başlayacak ‘İki Milyon Yaşındaki Gediz’in Yeniden Doğumu’ başlıklı oturum Forumun Stratejik Partneri İzdoğa A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazarı Vahap Munyar’ın yöneteceği ilk oturumda; Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık kadim havza Gediz’in, Ege ve Türkiye için önemini tartışırken, havzanın rehabilitasyonunun önemi anlatacaklar.

Turizmin mıknatısı: Gastronomi

12 Kasım saat 15:00’de İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği oturum sponsorluğunda gerçekleşecek ‘Turizmin Mıknatısı: Gastronomi’ adlı kapanış oturumunun moderasyonunu Dünya Gazetesi yazarı Buse Biçer Akbaş gerçekleştirecek. Oturumda; Mutfak Araştırmacısı Nedim Atilla, TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Koralı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, OD Urla Restoranı Şef ve Sahibi Osman Sezener, Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Türker ve Şef, The Kitchen Project Aylin Yazıcıoğlu Ege Bölgesi ve Türkiye’nin turizm kasını gastronomi ile nasıl daha da güçlendirebileceğine ve gastronominin turizm içindeki önemine dikkat çekecekler.

Programın detaylı bilgisine www.egeekonomikforum.org adresinden ulaşabilirsiniz.