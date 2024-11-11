Sürdürülebilir gelecek için büyük buluşma: LİYAKAT ile girişim zirvesi

İzmir Ticaret Odası’nda 13 Kasım 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek zirve; ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik başlıkları altında, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında katkı sunacak. LİYAKAT Derneği Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz, zirvenin amacının sürdürülebilirliği hayatın her alanına taşımak olduğunu belirtti.

Uğuz “Sürdürülebilirlik, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin kaynaklarını koruma sorumluluğunu da taşır. Gençlere ve kadın girişimcilere destek sağlama misyonumuzla bu zirve, geleceği daha sağlam temellerle inşa etmemize olanak tanıyor. Yeni iş birliklerinin filizlendiği, fikirlerin paylaşıldığı, ilham veren bir gün yaşamak için ilgi duyan herkesi bekliyoruz” dedi.

Ekonomik sürdürülebilirlik

LİYAKAT ile Girişim Zirvesi, bu yıl FANUC, Dimes, Dünya Gazetesi, Güloğlu Plastik, GL Platform, Engin Deniz Eriş Tekstil ve İnovatif Sürdürülebilirlik Stratejileri, PRM Professional Risk Management, Çağlar Çiçek Davet ve Organizasyon destekleriyle düzenlenecek. “Ekonomik Sürdürülebilirlik” “Ekonomik Sürdürülebilirlik” oturumuna, Garanti BBVA Tüketici Finansman Direktörü Koray Öztopçu, Dünya Gazetesi Yazarı ve JCI Türkiye Başkanı Dr. Bertan Kaya, Beyaz Sosyal Sorumluluk ve İletişim / Sürdürülebilirlik adına Yeşim Beyla konuşmacı olarak katılırken moderatörlüğünü Dünya Gazetesi’nden Burcu Kösem yapacak.

Bu oturumda, ekonomik sürdürülebilirlik için finans sektöründen ve kurumsal sosyal sorumluluk alanından örnekler paylaşılacak; iş dünyasının ekonomik sürdürülebilirlik alanında nasıl bir yol izleyebileceği ele alınacak.

Çevresel sürdürülebilirlik

Zirvenin ikinci oturumu “Çevresel Sürdürülebilirlik” başlığı altında gerçekleşecek. Çevreye duyarlı iş modellerinin nasıl oluşturulabileceği tartışılacak. Oturuma, yazar ve Yaşam Atölyesi Eğitim Akademisi Kurucusu Aret Vartanyan moderatörlük yapacak. Konuşmacılar Eko-girişimci ve Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara, cOmmited App Kurucu Ortak Levent Köseoğlu da çevreye yönelik tehditlere karşı alınabilecek önlemleri ve iş dünyasında çevre dostu yaklaşımları masaya yatıracak.

Toplumsal sürdürülebilirlik

Üçüncü ve son oturum olan “Toplumsal Sürdürülebilirlik” oturumunda, toplumsal gelişim ve refah seviyesini yükseltecek projeler ve stratejiler tartışılacak. Oturuma Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Engin Deniz Eriş moderatörlük yapacak. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, IDEMA & İhtiyaç Haritası Kurucu Ortak Dr. Ali Ercan Özgür, Co-Founder & CEO Up School adına Mina İlköz, Bir Aile Meselesi Danışmanlık Merkezi Kurucusu/Psikolojik Danışman Serdar Çankaya bu oturumda eğitimden sağlığa toplumsal sürdürülebilirliğin farklı yönleri ele alacak.