Sürdürülebilir ihracat için 81 ilde ilk adım programı

İmam GÜNEŞ

Ticaret Bakanlığı, ‘81 İlde İhracata İlk Adım Programı’nın detaylarını düzenlediği toplantısı ile açıkladı. Program kapsamında; 81 ilde ihracat potansiyeli olan firmalar tespit edilerek, ihracat yapmaları sağlanacak. Bugüne kadar 40 ilde 7 bin 277 firmayı tespit eden Ticaret Bakanlığı, uygulama için 5 pilot il belirledi. İlk etapta; Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun’da başlayacak program, ardından 81 ile yayılacak. Pilot olarak belirlenen illerde 6 bin 882 firmanın 2 bin 773’ü, 40 ilde ise 16 bin 570 firmanın 7 bin 277’si potansiyel ihracatçı konumunda yer alıyor.

Her il için özel ihracat çalışması yapıldı

Projenin tanıtımında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘81 İlde İhracata İlk Adım Programı’ ile ihracat tabanını genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştirdiklerini söyledi. İhracatı artırmak ve tüm ülke sathına yaymak istediklerini bildiren Pekcan, “2019 yılında sanayi sektöründe 403 bin firmanın sadece yüzde 8.7’si ihracat gerçekleştirdi. Bu tabloyu görmek bizi bu projeyi yapmaya teşvik etti. Biz de doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz. İhracat potansiyeli olan firmalarımızı tespit ettik. Bu firmalarımıza ilk kez ihracat yaptırmayı planlıyoruz. İlk kez yapacakları ihracatın sürdürülebilir olmasına önem veriyoruz. Her ilimizdeki paydaşlarımızla ilimize özel çalışma prensiplerini oluşturduk. İhtiyaçları tek tek tespit etmeye başladık” dedi.

Firmalar, bakanlığın tüm fırsatlarından yararlanacak

Programa katılan firmaların Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu bütün fırsatlardan yararlanabileceğini belirten Ruhsar Pekcan, dünya genelindeki ticaret müşavirlerine de ulaşma imkanı bulacaklarını kaydetti. Pekcan, şunları söyledi:

“Programa katılan firmalar Bakanlığımız uzmanlarından birebir destek alarak kendilerine özel hazırlanacak olan 'kimlik yönlendirme kartlarıyla' hedef ülkelere ilişkin bilgiler alabilecek. Bu 'kimlik yönlendirme kartlarında' firmalarımıza ürünleri için en doğru pazar paylaşımları yapılacak. Belki Kolay İhracat Platformu'nun 2. aşamasını da bu sene içinde tamamlayarak onlara müşteri listesi bile paylaşabiliyor olacağız. Ayrıca, Bakanlığımızın dijital platformlarını en etkin şekilde kullanmaları için yol gösteriyor olacağız. Bunların yanı sıra pilot uygulamaya katılan firmalarımıza Eximbank tarafından da özel desteklerimiz olacak. Öncelikle bu projeye özel Eximbank'ta özel müşteri temsilciliği oluşturulacak. Kredi ve sigorta ürünlerine yönelik başvurularında bu proje kapsamındaki firmalarımıza öncelik tanıyacağız. Sigorta alıcı analiz ücretlerinden muafiyet tanıyacağız. Sigorta tazminat başvurularında ve kur riski yönetimine yönelik Eximbank ürünlerinde öncelik tanıyacağız. Bu kolaylıkların firmalarımıza ihracata ilk adımda yol gösterici olacağına inanıyoruz."

ABD, İngiltere, İrlanda modelleri örnek alındı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, benzer programları başarı ile uygulayan ülkelerden örnekler alındığına ve bu örneklerin çok iyi harmanlandığına dikkat çekti. Pekcan, şöyle devam etti: “Genel olarak bu programlarda bir mentor havuzu oluşturulması ve firmaların bu programlara başvurarak mentor seçimi yapması şeklinde ilerliyor. Biz bütün bu ülke örneklerinin iyi uygulamalarını kendi projemizde harmanladık. Mesela, ABD’deki gibi bir mentora sınırlı sayıda firma vereceğiz, o firma ile mentorun daha sıkı çalışmasını sağlayacağız. İrlanda örneğinde olduğu gibi minimum mentorluk seansları süreleri var, biz de haftalık seans sürelerini tespit ettik. İngiltere örneğinde en iyi mentor ve firma eşleşmesini dikkate alıp, 6 ay süre sonunda en iyi mentor ve firma ödülü vereceğiz.”