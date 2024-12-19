Sürdürülebilirlik girişimlerine UEFA'dan 12,1 milyon Euro'luk yatırım

UEFA yayımladığı 'Saygı Raporu'nda, 2023-24 sezonunda sürdürülebilirlik girişimlerine 12,1 milyon Euro yatırım yapıldığını belirtti.

Raporu değerlendiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Sürdürülebilirlik, UEFA için sadece bir hedef değil, tüm kalbimizle benimsediğimiz bir sorumluluk. Ortaklarımız ve Avrupa futbol ailesinin desteğiyle sevdiğimiz oyunun gelecek nesillere olumlu bir miras bırakmasını sağlamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Futbol her yerde erişilebilir olmalı

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sının engellilerden oluştuğunun hatırlatıldığı raporda, futbolun her yerde erişilebilir olmasının hayati önem taşıdığı ve UEFA'nın bunu Avrupa futbolunun büyümesi açısından en önemli öncelik gördüğü kaydedildi.

Avrupa futbolunu etkileyen en önemli sürdürülebilirlik sorunlarından bazılarını ele alma konusunda cesur adımlar atıldığının vurgulandığı raporda, ırkçılık karşıtlığı, çocuk ve gençlerin korunması, eşitlik ve katılım, herkes için futbol, ​​sağlık ve refah, mülteci desteği, dayanışma ve haklar olmak üzere 7 öncelikli hedefte ilerleme sağlandığı aktarıldı.