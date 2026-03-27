Süre uzadı, petrol frenledi: İyimser beklentiler piyasaya yön verdi

Orta Doğu’da yaklaşık bir aydır devam eden çatışmalarda tansiyonun bir miktar düşebileceğine yönelik sinyaller ve ABD’nin İran’a tanıdığı süreyi uzatması, piyasalarda iyimserliği artırırken petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Süre uzatımı piyasalara nefes aldırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi ya da yeni saldırılarla karşı karşıya kalması için verdiği süreyi yeniden uzatması sonrası, cuma günü piyasalarda pozitif hava güç kazandı. Bu gelişmenin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 gerileyerek yaklaşık 106 dolar seviyesine indi.

Askeri hamle ihtimali piyasaları sınırladı

Öte yandan, Wall Street Journal’ın Pentagon’un Orta Doğu’ya 10 bine kadar ek kara gücü sevkiyatını değerlendirdiğine yönelik haberinin ardından, ABD borsalarında vadeli endeksler önceki kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 0,2’ye kadar geriledi.

Petrolde oynaklık sürüyor

Son dönemde petrol fiyatlarında görülen sert dalgalanmalar, bir aydır süren savaşın yarattığı belirsizlikle devam ederken, yatırımcılar çatışmaların yatışıp yatışmayacağı ya da yeniden tırmanıp tırmanmayacağına odaklandı.

Gözler Hürmüz Boğazı’nda

Bu süreçte, küresel petrol sevkiyatı açısından kritik önemde olan ve fiilen kapalı durumda bulunan Hürmüz Boğazı yakından izleniyor. Boğazdaki durum, ham petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken enflasyon risklerini de artırıyor.