'Süreç hedefe uygun ilerliyor' Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Son 44 ayın en düşüğü seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonda 44 ayın en düşük seviyesi

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre yıllık enflasyonun yüzde 33,5’e gerilediğini ve bu seviyenin son 44 ayın en düşük seviyesi olduğunu belirtti.

Temmuz ayında enflasyonun yüzde 2,06 oranında gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, bu oranın geçici ve dönemsel etkilerle oluştuğuna dikkat çekti.

Hizmet enflasyonu yüzde 50'nin altına geriledi

Yıllık enflasyonda son 12 ayda 28,3 puanlık bir düşüş yaşandığını vurgulayan Şimşek, gıda enflasyonunun yüzde 28, temel mal enflasyonunun yüzde 20,7, hizmet enflasyonunun ise yüzde 50'nin altına gerilediğini açıkladı.

"Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, para ve maliye politikalarının etkisinin giderek daha belirgin hale geldiğine işaret etti.

Yatırım ortamı ve fiyat istikrarı vurgusu

Enflasyondaki düşüşün yalnızca fiyatlarda değil, ekonomik beklentilerde de iyileşmeye yol açacağını ifade eden Şimşek, şu mesajı verdi:

"Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."