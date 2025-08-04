'Süreç hedefe uygun ilerliyor' Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Son 44 ayın en düşüğü seviyesinde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yıllık enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Şimşek, yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Temmuz ayında enflasyonun geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 arttığını vurgulayan Şimşek, hizmet enflasyonunun da üç yıl sonra ilk kez yüzde 50’nin altına indiğini açıkladı. Bakan Şimşek, programın kararlılıkla sürdürüldüğünü ve temel önceliklerinin kalıcı fiyat istikrarı olduğunu ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmelerde bulundu.
Enflasyonda 44 ayın en düşük seviyesi
Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre yıllık enflasyonun yüzde 33,5’e gerilediğini ve bu seviyenin son 44 ayın en düşük seviyesi olduğunu belirtti.
Temmuz ayında enflasyonun yüzde 2,06 oranında gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, bu oranın geçici ve dönemsel etkilerle oluştuğuna dikkat çekti.
Hizmet enflasyonu yüzde 50'nin altına geriledi
Yıllık enflasyonda son 12 ayda 28,3 puanlık bir düşüş yaşandığını vurgulayan Şimşek, gıda enflasyonunun yüzde 28, temel mal enflasyonunun yüzde 20,7, hizmet enflasyonunun ise yüzde 50'nin altına gerilediğini açıkladı.
"Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, para ve maliye politikalarının etkisinin giderek daha belirgin hale geldiğine işaret etti.
Yatırım ortamı ve fiyat istikrarı vurgusu
Enflasyondaki düşüşün yalnızca fiyatlarda değil, ekonomik beklentilerde de iyileşmeye yol açacağını ifade eden Şimşek, şu mesajı verdi:
"Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."