Süreko, endüstriyel atık yönetiminde 10 yılı geride bıraktı

29 Mayıs 2019

Türkiye’nin ilk özel entegre endüstriyel atık yönetim tesislerine sahip firması olan Süreko, sektördeki 10. yılını kutluyor.

Süreko Pazarlama Uzmanı Nalan Kaya, özellikle imalat firmalarına tehlikeli ve tehlikesiz atık geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf hizmetleri sunduklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Güvenilir ve sürdürülebilir entegre çözümlerimizle müşterilerimizin çevrenin korunması ve doğal kaynakların daha az tüketilmesi ile daha etkin çevre ve ekonomi politikaları izlemelerine yardımcı oluyoruz. Atık yönetiminin çok yeni olduğu Türkiye’de 10 yıl önemli bir deneyimi ifade ediyor. Atık üreticilerini; atıklarını teslim edecekleri firmaların deneyimi, ekip ve tesis yeterliliğinin önemi konusunda bilinçlendirme çabasındayız. Bu kapsamda müşterilerimiz adına fidan bağışı, Süreko Çevre Günü, öğrenciler için endüstriyel atık farkındalık projesi, sıfır atıkta tehlikeli atık bilinçlendirme çalışmaları gibi pek çok yeni proje yürütüyoruz.”

"Yaklaşık 13 bin 500 ton alternatif yakıt sağladık"

Endüstriyel atıklardan ürettikleri karbon ayak izini azaltmaya yardımcı, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) ile çimento fabrikaları için fosil bazlı yakıtlara önemli bir alternatif sağladıklarını belirten Kaya, “2018’deki yatırımımızla yüksek kalitede ATY üretme hedefimizi gerçekleştirdik. Çimento fabrikalarına yaklaşık 13 bin 500 ton alternatif yakıt sağladık. 2019’da bu miktarın da üzerine çıkacağız. Endüstriyel atıkların geri kazanımı ve bertarafında güvenilir firmalarla çalışmanın önemini müşterilerimizin kalplerine dokunarak hatırlatmak istiyoruz. Bu yüzden bin müşterimiz için fidan bağışında bulunduk. 2020’den itibaren bu sayıyı müşteri adedi ile aynı tutacağız. Böylece müşteri sayımızı artırırken Süreko korumuzu da aynı oranda büyüteceğiz” diye konuştu.

Ortaokul ve lise öğrencilerine verdikleri seminerler ve tesis gezileriyle gelecekteki çalışma hayatlarında atık yönetimi konusundaki bilinç ve kültürün sağlanması için gençlere yatırım yaptıklarını anlatan Kaya, “Süreko tesis gezilerini daha verimli hale getirebilmek için, gelecek eğitim döneminde Endüstriyel Atık Farkındalık Projesi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz. Süreko tesislerine yapılacak gezi sonrasında öğrenciler arasında bir atık yönetimi proje yarışması başlatacağız. Uygun bulunan projeler uygulamaya konulacak. Gençlerimizin bu tür proaktif yaklaşımlarla sürece çok daha fazla sahip çıkacaklarını düşünüyoruz” dedi.

"Tehlikeli atıklar da göz ardı edilmemeli"

Aylık Süreko Haber Bülteni ile müşterilerini atık yönetimi ve yeni çıkan mevzuatlar konusunda bilgilendirdiklerini ifade eden Kaya, “Sıfır Atık projesi kapsamında gerekli yetkinliğe sahibiz ve projeyi destekliyoruz. Ama burada genellikle geri dönüştürülebilir atıklar gündemde tutuluyor. Tehlikeli atıklar da göz ardı edilmemeli. Bu amaçla özellikle floresan, asbest ve kartuş gibi atıkların zararlarından bahseden ve ne şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayan bilinçlendirme kampanyaları yürütüyoruz” şeklinde konuştu.