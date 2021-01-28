Süresi içinde ihbar edilmeyen açık ihracat hesapları için bakanlara süre verildi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine eklenen yeni bir madde ile bankalar tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesi başkanlıklarına, defterdarlıklara veya vergi dairesi müdürlüklerine ihbar edilmeyen açık ihracat hesapları maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde ihbar edilirse bankalar hakkında idari para cezası uygulanmayacak.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununa eklenen geçici maddeye göre; bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Cumhuriyet savcılıklarına intikal eden ancak haklarında idari para cezası verilmemiş işlemler için Cumhuriyet savcılıklarınca idari yaptırım kararı verilmeyecek. Karar verilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş ya da kesinleşmiş olup henüz ödenmemiş olan idari para cezası kararları bütün neticeleri ile ortadan kalkacak. Ödenmiş olanlar ise red ve iade edilmeyecek.