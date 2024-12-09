Suriye ekonomisi kaç yılda düzelir? Analistler cevapladı

Suriye'de devrik lider Beşar Esad, ardında bir harabe bırakarak ülkeden kaçtı. Yönetim henüz devredilmediği için ülkenin pek çok noktasından yağma haberleri geldi. Hatta Suriye Merkez Bankası'nın da yağmalandığı iddia edildi.

Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de Suriye'nin yeniden inşaası oldu.

Toparlanma on yıl sürebilir

Analistlere göre Suriye ekonomisinin, toparlanması on yıl sürebilir. Siyasi fırtına diner ve dış destek sağlanırsa, ülkenin daha hızlı refah fırsatına sahip olabileceği ifade ediliyor.

The National'ın haberine göre, Jusoor Studies Centre ekonomisti Khalid Al Terkawi, Suriye ekonomisinin sıfıra dönmesi için yedi ila sekiz yıl çalışmanın gerektiğini, siyasi koşulların düzgün işlemesi ve kurumsal istikrarın sağlanması halinde ise ekonominin 2011'deki seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirtti.

Suriye illegal ekonomi ile ayakta kaldı

Ülkede ekonomisi, 2011'de başlayan iç savaş öncesinde hızla büyüyen bir yapıya sahipken, Dünya Bankası'nın verilerine göre, 2021'de Suriye’nin GSYİH’sı, 2010 yılına kıyasla yüzde 54 azaldı.

Suriye’nin son dönemde özellikle illegal ekonomi ve uyuşturucu ticareti ile ayakta durduğu belirtilirken, Dünya Bankası üretilen uyuşturucunun yıllık 1.9 milyar ile 5.6 milyar dolar arasında bir değeri olduğuna işaret ediyor.

Uluslararası destek şart

Uzmanlar, Suriye'nin yeniden inşaası için Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, Çin, Türkiye ve uluslararası finans kuruluşlarından gelecek desteğin hayati önemine dikkat çekiyor. Ancak siyasi belirsizlikler, bu desteğin ne ölçüde sağlanabileceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.