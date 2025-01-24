Suriye ile ihracatı durma noktasına getiren 'gümrük vergisi krizi' kısmen çözüldü!

Suriye'deki yeni yönetimin gümrük tarifelerini yukarı çekmesı ihracatçıları zor durumda bırakırken, krizde ilk aşama anlaşmayla sonuçlandı. Şam'da önemli temaslarda bulunan Ticaret Bakanlığı, Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Mahir Khalil al-Hasan, Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Duhan ile bir araya geldi.

Suriye ile ticarette yeni dönem

CNBC-e'nin haberine göre görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "8 Aralık 2024 tarihinde Suriye’de eski rejimin yıkılması ile başlayan yeni süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinde büyük bir ilerleme sağlanmıştır. Bu yeni dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret ilişkileri de yeniden şekillenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yeni gümrük tarifesne yönelik temaslar sürecek

Açıklamada, Türk ürünlerinin artık Suriye’nin tamamına ulaşabildiği vurgulanırken, Türkiye’nin Suriye’nin en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat çekildi. Suriye’nin 11 Ocak 2025 tarihinde uygulamaya koyduğu yeni gümrük rejimi ile ilgili yaşanan karışıklıkların çözümü için yoğun temasların sürdüğü belirtildi.

Şam’da kritik temas

23 Ocak'ta Şam’a giden Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki heyet de Suriyeli yetkililerle temaslarda bulundu. Görüşmelerde, iki ülke ekonomik ilişkiler ve gümrük rejimi gibi konuları ele alırken iki tarafın uzlaştığı başlıklar şöyle sıralandı:

Gümrük Vergilerinin Revizyonu: Suriye’nin 11 Ocak 2025’te yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Serbest Ticaret Anlaşması (STA): 2011 yılında askıya alınan Türkiye-Suriye STA’nın, daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelerin başlatılması konusunda mutabakat sağlandı.

Ekonomik İşbirliği: Sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık ve müteahhitlik alanlarında iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Türk firmalarının Suriye’nin yeniden imarında kilit rol üstlenmesi planlanıyor.

Türk Firmalarının Tüm Suriye’de Faaliyet Göstermesi: Türk şirketlerinin Suriye genelindeki yatırım ve yeniden imar projelerine katılımı için gerekli koordinasyon sağlanacak.

Sınır Kapılarında İşbirliği: Artan ticaret trafiğinin daha verimli yönetilebilmesi için sınır kapılarındaki koordinasyon güçlendirilecek.

Türk firmalarına yeni fırsatlar

Suriye yönetimi, Türk firmalarının ülkenin yeniden inşasında öncü rol oynayacağını belirterek, tarım, sanayi ve altyapı alanlarındaki projelerde iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Şam’da gerçekleştirilen bu görüşmeler, Türkiye ile Suriye arasında uzun yıllardır kopma noktasına gelen ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması ve iki ülkenin karşılıklı çıkarlarını gözeten bir iş birliği sürecinin başlaması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.