Suriye ile yeni dönem mesajı! İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye iyi gününde de yanında olacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Suriye’de 61 yıldır hüküm süren Baas yönetiminin devrilmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi. Yazılı açıklama yapan Avdagiç, Türkiye ve Suriye için her anlamda yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

“Bölgenin güvenliği temel hedef”

Avdagiç, Suriye halkının özgürlük mücadelesini ve ülkelerini yeniden inşa etme kararlılıklarını takdirle izlediklerini belirterek, "Bölgede 13 yıldır büyük acılardan beslenen kaotik ortamın barışa dönüşmesini diliyoruz. Suriye'nin ve bölgenin tam güvenliğini sağlayacak sonuçlara bir an önce ulaşılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Türkiye Suriye’nin yanında olmaya devam edecek”

Türkiye’nin bugüne kadar izlediği Suriye politikasının doğruluğunun bir kez daha görüldüğünü ifade eden Avdagiç, Türkiye’nin mazlum halkı korumak için yaptığı fedakarlıkların karşılıksız kalmayacağına inandığını söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti, kötü gününde olduğu gibi iyi gününde de Suriye’nin yanında olmaya devam edecektir" diyen Avdagiç, Suriyeli ailelerin yeniden bir araya gelmesini ve ülkelerine barışın hakim olmasını diledi.

Bu açıklama, iş dünyasının bölgedeki siyasi ve insani gelişmelere duyarlılığını yansıtan önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.