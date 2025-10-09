Suriye lirası değişiyor

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların küçük, orta ve büyük boyutlarda olacağını açıkladı. Banknotlar uluslararası standartlara uygun olarak tasarlandı ve doğrulamayı kolaylaştıracak.

Para arzı artmayacak

Husariyye, banknotların dolaşımdaki eski ve yıpranmış paraların yerini alacağını, ancak toplam para arzını artırmayacağını belirtti. Yeni uygulamanın amacı, para piyasasında likiditeyi düzenlemek ve fiyat istikrarını sağlamak. Basım ve dağıtım süreci tamamlandıktan sonra tüm ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacak.