Suriye Merkez Bankası yağmalandı mı? Banka'dan resmi açıklama geldi
Suriye'de Baas Rejimi çökerken, devrik lider Beşar Esad ülkeyi terk etmişti. Şam hükümeti yönetimi devretmeye hazırlanırken, ülkede baş gören iktidarsızlık yağma ve hırsızlığa yol açtı. Bölgeden görüntülerde Suriye Merkez Bankası'nın da yağmalandığı iddia edilmişti. Bugün Banka'dan resmi açıklama geldi.
Suriye'de yıllarca süren iç savaşın ardından silahlı muhalif gruplar ülkenin başkenti Şam'ı ele geçirdi. Böylece 61 yıllık Baas dönemi kapanırken, Beşar Esad ülkeyi terk etti.
Suriyelilerin büyük sevinçle karşıladığı olayın ardından hapishanedeki tutuklu mahkumlar serbest bırakılırken, elçilikler, devlet kurumları ve Suriye Merkez Bankası'nın yağmalandığı iddia edildi.
Bölgeden gelen teyit edilmemiş görüntülerde bazı kişilerin Banka'dan çuvallara doldurduğu parayla ayrıldığı görüldü.
Yağmalama yalanlandı
Suriye Merkez Bankası ise bankalardaki paralar hakkında açıklama yaptı.
Suriye Merkez Bankası, bankalarda bulunan mevduatların güvende olduğunu duyurdu.