Suriye pazarında hedef vergi yükünün hafifletilmesi

Toplam 461,8 milyon dolar­lık ihracatla Güneydoğu Anado­lu Bölgesi, Türkiye’nin Suriye’ye ihracatının yüzde 35,9’unu tek başına karşıladı.

“Vergilerin makul seviyelere çekileceğine inanıyoruz”

TİM Yönetim Kurulu Üye­si ve TİM Suriye Masası Başka­nı Celal Kadooğlu, geçen yıl yak­laşık yüzde 70 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracata ulaşılan Suri­ye pazarında önemli bir potan­siyel bulunduğunu belirtti. Ban­kacılık sisteminin uluslararası finans sistemine entegrasyonu, güvenlik koşullarındaki iyileş­me ve İslâhiye ile Nusaybin sınır kapılarının tam kapasiteyle dev­reye alınmasının ticareti destek­leyeceğini ifade eden Kadooğlu, Ticaret Bakanlığı’nın Suriye yö­netimiyle yürüttüğü temasları önemsediklerini söyledi.

Haziran ayında Suriye’de yü­rürlüğe giren yeni kararnamey­le binden fazla üründe gümrük vergilerinin güncellendiğini ha­tırlatan Kadooğlu, bazı ürünler­de ton başına 1.000 dolara ula­şan verginin 20 tonluk bir TIR için yaklaşık 25 bin dolarlık ek maliyet oluşturduğunu belir­terek, bu yükün iki ülke arasın­da yürütülen istişarelerle daha makul seviyelere indirileceğine inandıklarını kaydetti.

Serbest Ticaret Anlaşması vurgusu

Türkiye’nin Suriye ile ticari ilişkilerini uzun vadeli yatırım ve üretim ekseninde değerlen­dirdiklerini ifade eden Kadooğ­lu, Türk bankacılık sektörünün Suriye’de faaliyete başlaması­nın finansman ve ödeme süreç­lerini kolaylaştıracağını söyle­di.Kadooğlu, Suriye’nin yeni­den inşa sürecinin 200 milyar doları aşmasının beklendiği­ni belirterek, gümrük tarifele­rinin gözden geçirilmesi ve iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden yürürlü­ğe girmesinin ikili ticaretin da­ha öngörülebilir ve sürdürülebi­lir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.