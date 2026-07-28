Suriye pazarında hedef vergi yükünün hafifletilmesi
Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı 2026’nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 artarak 1,3 milyar dolara yaklaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre en fazla ihracat 103,9 milyon dolarla değirmencilik ürünlerinde gerçekleşirken, çimento ihracatı yüzde 116,8 artışla 102,3 milyon dolara ulaştı. Elektrik ve enerji sektörü 80 milyon doların, plastik mamulleri ise 79,2 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
Toplam 461,8 milyon dolarlık ihracatla Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin Suriye’ye ihracatının yüzde 35,9’unu tek başına karşıladı.
“Vergilerin makul seviyelere çekileceğine inanıyoruz”
TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, geçen yıl yaklaşık yüzde 70 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracata ulaşılan Suriye pazarında önemli bir potansiyel bulunduğunu belirtti. Bankacılık sisteminin uluslararası finans sistemine entegrasyonu, güvenlik koşullarındaki iyileşme ve İslâhiye ile Nusaybin sınır kapılarının tam kapasiteyle devreye alınmasının ticareti destekleyeceğini ifade eden Kadooğlu, Ticaret Bakanlığı’nın Suriye yönetimiyle yürüttüğü temasları önemsediklerini söyledi.
Haziran ayında Suriye’de yürürlüğe giren yeni kararnameyle binden fazla üründe gümrük vergilerinin güncellendiğini hatırlatan Kadooğlu, bazı ürünlerde ton başına 1.000 dolara ulaşan verginin 20 tonluk bir TIR için yaklaşık 25 bin dolarlık ek maliyet oluşturduğunu belirterek, bu yükün iki ülke arasında yürütülen istişarelerle daha makul seviyelere indirileceğine inandıklarını kaydetti.
Serbest Ticaret Anlaşması vurgusu
Türkiye’nin Suriye ile ticari ilişkilerini uzun vadeli yatırım ve üretim ekseninde değerlendirdiklerini ifade eden Kadooğlu, Türk bankacılık sektörünün Suriye’de faaliyete başlamasının finansman ve ödeme süreçlerini kolaylaştıracağını söyledi.Kadooğlu, Suriye’nin yeniden inşa sürecinin 200 milyar doları aşmasının beklendiğini belirterek, gümrük tarifelerinin gözden geçirilmesi ve iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden yürürlüğe girmesinin ikili ticaretin daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.