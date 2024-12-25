Suriye petrolü Türkiye'de işlenebilir: Yıllık getirisi 22 milyar dolar!

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin yerini muhaliflerin lideri Ahmed Hüseyin el-Şara alırken, yeni dönem hem Suriye halkı hem de bölge ülkeler tarafından merakla takip ediliyor.

Yıllar süren iç savaş nedeniyle harabeye dönen ülkenin yeniden inşasının yaklaşık 400 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor. Bu süreçte petrol kaynaklarının değerlendirilmesi önem kazanıyor.

7 milyar varillik petrol rezervi

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) raporuna göre, ülkenin petrol ve gaz kuşağı, keşfedilmiş sahalar ışığında Suriye'nin kuzeydoğusundan başlayarak, güneybatısına doğru devam ediyor. Petrol rezervleri Haseke, Deyrizor ve Rakka'da, doğla gaz kaynakları Humus'da yoğunlaşıyor. Toplam rezervin 7 milyar varil düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

5 yıl içinde günlük 1 milyon varil üretim

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, Suriye'deki petrolün ihracat rotalarının Türkiye üzerinden yürütülmesi durumunda önümüzdeki 5 yıl içinde Suriye'nin 1 milyon varil günlük üretim potansiyeline erişebileceğini öngötüryor.

'Suriye petrolü Türkiye'de işlensin'

Suriye'deki petrolün değerlendirilmesi noktasında en önemli hususun, bu işin Türkiye ile birlikte sürdürülmes olduğunu belirten Akyener, "Petrolü nereden nereye, nasıl taşıyacaksınız? Türkiye, bölgedeki en önemli pazar aynı zamanda.Hızlı ilermenin yolu petrolün Türkiye'ye getirilmesi, Türkiye'deki rafinelerde işlenmesi, bir kısmının ürüne dönüştürülmesi, Suriye'nin enerji açlığının ivedi şekilde giderilmesi" dedi.

Suriye'de dizel ve benzin bulmanın bile zor olduğunu belirten uzman isim, "Bunları yaptıktan sonra adım adım belki Türkiye'ye sistemin bağlanarak Ceyhan'a indirilmesi, buradan petrol naklinin değerlendirilmesi daha hızlı ve daha pratik bir opsiyon olacaktır" diye konuştu.

Yıllık 21-22 milyar dolar gelir

Suriye'nin petrol gelirlerine ilişkin hesaplamaları aktaran Akyener, ülkenin günlük petrol üretiminin gelecek 5 yılda 1 milyon varile çıkması durumunda yaklaşık yarısının yatırım maliyetine gideceğini, yıllık 21-22 milyar dolar gelir elde edebileceğini hesapladıklarını ifade etti.

Akyener, "Bu da küresel oyuncuların iştahını kabartmayacak kadar küçük ama orada devleti yeniden inşa edecek kadar büyük bir rakamdır. Bu süreçte başından sonuna kadar her türlü ince detayı Türk firmaları Suriye'de yürütebilir, Suriye'ye katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bunun için önce bölgenin terörden arındırılması gerekiyor. Çünkü Suriye'de gaz ve petrol kaynakları bakımından kendine yeterli olsa da petrol kaynaklarının çoğunluğu terör örgütlerinin elindeki bölgelerde bulunuyor.