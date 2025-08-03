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Suriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu.

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Suriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu
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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan yazılı açıklamada, Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal el-Şaar'ın imzaladığı kararnameyle kurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Konsey Başkanlığına Hüsamettin Muhammed Zekeriyye Tatri'nin, başkan yardımcılığına ise Ahmed Revad Beşşar Ramadan'ın getirildiği ifade edildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA