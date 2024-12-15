Suriye'de buğday krizi: Rusya ihracatı durdurdu, Ukrayna talip oldu

Suriye'de, yıkılan 61 yıllık Baas rejiminin ardından yönetim sancılı bir değişim sürecine hazırlanıyor. Değişim, farklı ülkelere göç eden milyonlarca Suriyeli mülteci için heyecan yaratırken pek çok ülke de Suriye'nin yeniden inşasına destek vereceğini açıkılıyor.

Rus gemileri varış noktalarına ulaşmadı

Öte yandan devrik lider Beşar Esad'a kapılarını açan Rusya, belirsizlik ve ödeme gecikmeleri nedeniyle Suriye'ye buğday tedarikini durdurdu.

Gemicilik verilerine göre de Suriye'ye gitmek üzere yola çıkan Rus buğdayı yüklü iki gemi varış noktalarına ulaşmadı.

Dünyada en çok buğday ihracatı yapan Rusya, Esad'ın önemli destekçilerinden biriydi. Rusya, Batı'nın yaptırımlardan dolayı karmaşık finans ve nakliyat yöntemleriyle Suriye'ye buğday sağlıyordu.

Ukrayna talip oldu

Öte yandan Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval ise Rusya'nın açıklamasının hemen ardından Reuters'a yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Suriye'ye tahıl tedarik etmek istediğini ve bunun için hazır olduğunu söyledi.