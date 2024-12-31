Suriye’de ortak banka kurulacak mı? Ziraat Bankası'ndan açıklama: Üzerimize düşeni yapacağız

Suriye'de 2022'de ortak banka kurulması planlarını hakkında açıklamada bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, uygun şartların sağlanması durumunda Ziraat Bankası'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti.

Reuters’ın, Suriye’deki iç savaştan önce planlanan ortak banka kurulması projelerinin yeniden gündeme gelip gelmeyeceğine dair sorusunu yanıtlayan Çakar, "Suriye’deki değişimin ülkemiz için büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz ve gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Şartlar uygun hale gelirse, bankamız daha önceki deneyimlerinde olduğu gibi bu konuda da sorumluluğunu yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

2010 yılında plan yapılmıştı

Savaş öncesi, 2010 yılında Ziraat Bankası, Suriye’de yerel bir ortakla banka kurma planları yapmıştı, ancak savaşın patlak vermesiyle bu proje askıya alınmıştı.

Ancak Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından, üç haftadır görevde olan yeni yönetim ile Türkiye arasında enerji ve inşaat gibi birçok alanda, ülkenin yeniden inşası ve kalkınması adına görüşmeler sürdürülüyor.