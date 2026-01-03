Suriye'de yeni banknotlar piyasaya sürüldü

Merkez Bankası kararı çerçevesinde, eski banknotlardan iki sıfır atılarak 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 Suriye lirası değerindeki yeni banknotlar piyasaya sürüldü.

Değişim sürecinin üç ay süreceği, ihtiyaç duyulması halinde sürenin bitimine bir ay kala, değişim süresinin uzatılıp uzatılmaması kararının açıklanacağı belirtildi.

Bir sonraki aşamada 1, 5 ve 1000 Suriye lirası değerindeki banknotların da piyasaya sürülmesi planlanırken, Merkez Bankası’nın tedavül için belirlediği değişim standardı her yüz lira karşılığında bir lira olarak uygulanacak.

Suriye vatandaşı Fares Rihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni banknotların en olumlu yönünün kişi fotoğrafları ya da herhangi bir şeyi sembolize eden figürler içermemesi olduğunu söyledi.

Yeni banknotların ekonomiye olumlu yansımasını umut ettiğini belirten Rihan, banknot değişimiyle birlikte Suriye lirasının değer kazanmasını temenni ettiğini dile getirdi.

"Çok büyük bir ilgi vardı. Herkes yeni banknotları görmek istiyor"

Yeni banknot dağıtım merkezlerinden birinin müdürü Enes Ebu Subuh ise, Merkez Bankası’ndan her birime ve şirkete düşen payın teslim edildiğini aktardı.

Ebu Subuh, "Bankadan 500, 200, 100, 50, 25 ve 10 liralık banknotları aldık. Çok büyük bir ilgi vardı. Herkes yeni banknotları görmek istiyor." dedi.

Döviz bozdurma hareketliliğinin düşük olduğunu ancak banknot değişimine yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Ebu Subuh, "Merkez Bankası'nın bu adımı, piyasa ile dövizciler arasında olumlu bir gelişmedir. Bu durum, piyasadaki nakit akışının kontrol altına alınmasına katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Piyasadaki eski banknot miktarının netleşmesiyle birlikte doların adil fiyatının da belirlenebileceğini kaydeden Ebu Subuh, ekonominin iyileşeceğini ve bu adımın hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

"İki yüz dolar neredeyse bir kilo geliyordu"

Almanya'dan gelen Sultan Hac Osman ise yeni banknotlardan memnun olduğunu belirterek, eski banknotların fazlalığı ve taşıma zorluğundan kurtulduğunu söyledi.

Hac Osman, "İki yüz dolar neredeyse bir kilo geliyordu. Bir lokanta faturası bile etmiyordu. Bu kadar parayı taşımak mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Liranın değerinde büyük bir değişiklik beklemediğini dile getiren Hac Osman, ancak yeni banknotlarla birlikte özellikle turistler için kullanımın daha kolay olacağını vurguladı.

Hac Osman ayrıca, eski banknotların yıprandığını belirterek, yeni banknotlara alışmanın biraz zaman alacağını sözlerine ekledi.