Suriye'deki yeni yönetimden ekonomiyi canlandıracak hamleler!

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması ile ekonomi de rahat nefes almaya başladı.

Yeni yönetim, döviz alım satımındaki yasağı ve cezayı kaldırırken, ihracat ve ithalata getirilen kısıtlamalar da serbestleştirildi, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 300 artış yapıldı. Şam'da bankalar açıldı, ATM'lerin önünde kuyruklar oluştu

Geçmişte gerek yaptırımlar gerek devrik rejimin ithalata getirdiği kısıtlamalar nedeniyle temel ihtiyaç maddelerinin karaborsadan elde edildiği, Esed rejimi unsurlarının aldığı rüşvet ve haraçların fiyatların sürekli artmasına yol açtığı ifade ediliyor.

Suriye'deki yeni yönetimin döviz rejimini ve ithalatı serbest bırakması rüşvet ve haracın ortadan kalkmasıyla piyasanın canlandığı, fiyatların düştüğü belirtiliyor.

Hamidiye Çarşısı'nda yoğunluk

Şam'ın en işlek noktalarından Osmanlı döneminde inşa edilen sembolik Hamidiye Çarşısı'nda çok sayıda dükkanın camında "dolar, Avro, Türk lirası" bozdurulabileceği yazıyor. Bunun yanı sıra sokakta "çantacı" diye isimlendirilen kişiler "döviz bozulur" diye bağırıyor.

Halk büyük ölçüde rahatladı

Bektaş Dondurmacısı Müdürü, üçüncü kuşak işletmecisi Visam Bektaş, 8 Aralık'tan itibaren piyasadaki durumun 180 derece değiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Halk büyük ölçüde rahatladı. Ekonomi, insanların emniyeti hepsi değişti, insanların yüzleri değişti. Bizim açımızdan temel ihtiyaç maddelerinde büyük sıkıntı vardı. Temel ihtiyaç malzemeleri, un, şeker, benzin, mazot, doğal gaz, halkın ihtiyaçlarının tamamı rejimin adamlarının tekelindeydi. Her bölgede rejimin adamı vardı. İstediği fiyatı çekiyordu. Kendi ülkemizdeki ürettiğimiz şekeri ihraç ediyorlardı, başka ülkeden şekeri sırf kendileri satabilsin diye ithal ediyorlardı."

Banknot balyalarıyla alışveriş

Şam'da serbest piyasada 1 Türk lirası yaklaşık 400 Suriye lirasından işlem görüyor. Piyasadaki en büyük Suriye banknotu 5000 Suriye lirası ancak bu banknotla anca marketten yarım litrelik su alınabiliyor.

Bankalar ve banka kartları ülkede çalışıyor ancak para bankada tutulduğunda kesilen ücretler nedeniyle Suriyeliler bundan kaçınıyor. Alışveriş yapmak istediklerinde de tomarla para taşımak zorunda kalıyorlar. Küçük, büyük tüm esnafta para sayma makineleri bulunuyor. Suriye'de bir işletmede hesap ödenirken masaya para sayma makinesi geliyor.