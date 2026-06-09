Suriye'den Türkiye mesajı: Ortak üretimin merkezi olmalıyız

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Suriye'nin başkenti Şam'da, ülkenin ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçlayan Suriye Ortak İş Konseyleri Kurumsal Çerçeve Sözleşmesi'nin tanıtım programı düzenlendi.

Şam Konferanslar Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lübnan, Fransa ve İtalya'nın büyükelçileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Bakan Şaar: İş konseyleri ekonomik köprü olacak

Programın açılışında konuşan Bakan Şaar, girişimin kurumsal nitelik taşıyan önemli bir adım olduğunu belirtti. Ortak iş konseylerinin Suriye ile bölge ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

İş konseylerinin ekonomik iş birliğini artıran etkili araçlar olduğuna dikkat çeken Şaar, ekonomik toparlanmanın devlet ve özel sektör arasındaki güçlü iş birliğiyle mümkün olacağını vurguladı.

Şaar, sözleşmenin Suriye'nin dış ekonomik ilişkilerini daha düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuşturma sürecinde önemli bir aşama olduğunu belirterek, özel sektörün kalkınmadaki rolünün güçlendirilmesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Yılmaz: Güvenlikten sonra ekonomi ön plana çıktı

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yaptığı değerlendirmede, Suriye'de güvenlik alanında yaşanan gelişmeler ve yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte ekonomik konuların ön plana çıktığını dile getirdi.

Yaklaşık 5,5 ay önce göreve başladığında ülkenin temel sorunlarının güvenlik ve yaptırımlar olduğunu hatırlatan Yılmaz, bugün ise güvenlik sorunlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti.

Yılmaz, "Yaptırımların kaldırılması ve güvenlik sorunlarının yönetilebilir seviyeye gelmesiyle birlikte ekonomik sorunlar daha fazla öne çıkmaya başladı." dedi.

Suriye yönetiminin ekonomik toparlanmayı öncelikli hedef olarak gördüğünü belirten Yılmaz, özel sektörün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da hız kazandığını kaydetti.

İş konseyleri için ortak çatı oluşturuldu

İş konseylerinin bu süreçte önemli bir işlev üstlendiğini ifade eden Yılmaz, düzenlenen lansmanla farklı ülkelerle oluşturulan iş konseylerini ortak ilkeler çerçevesinde buluşturan bir yapının oluşturulduğunu söyledi.

Yılmaz, "Böylece ülkenin ekonomik geleceğine ilişkin yol haritası, devlet ile özel sektör arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği ve hangi ilkeler doğrultusunda ilerleyeceği konusunda önemli bir adım atılmış oldu." diye konuştu.

Türkiye-Suriye İş Konseyi ilk adım oldu

Suriye'de kurulan ilk iş konseyinin Türkiye-Suriye İş Konseyi olduğunu anımsatan Yılmaz, Türkiye'nin bu sürece öncülük ettiğini belirtti. Bugün itibarıyla sayıları 20'ye yaklaşan iş konseylerinin faaliyet gösterdiğini ve bunların ortak bir çatı altında toplandığını aktardı.

Ekonomik sorunlar gündemin ilk sırasında

Güvenlik alanındaki iyileşmelerin ardından halkın gündeminde ekonomik meselelerin ilk sıraya yerleştiğini belirten Yılmaz, ülkede enerji, altyapı, işsizlik ve nitelikli iş gücü eksikliği gibi önemli sorunların bulunduğunu ifade etti.

Ekonomik toparlanmanın sağlanabilmesi için güçlü bir özel sektör yapısına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yılmaz, finans sisteminin yeniden işler hale getirilmesinin de öncelikler arasında yer aldığını kaydetti.

Türkiye'nin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve Türk iş dünyasının Suriye'deki fırsatlardan daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, sahada değişimin hissedilmeye başlandığını ve ekonomik toparlanma sürecinin başladığını söyledi.

Yılmaz, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha sağlam ve kalıcı bir zeminde ilerlemesi için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.