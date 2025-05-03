Suriye'den Türkiye'ye enerji yatırımı çağrısı

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Türk şirketlerine Suriye'nin enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulundu. İstanbul'da düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan el-Beşir, ülkede enerjinin her alanında yatırım fırsatları bulunduğunu söyledi.

"Suriye'de enerjinin her alanına yatırım yapılabilir. Petrol ve doğal gaz arama, sondaj, rafinaj, iletim, elektrik hatlarının ve santrallerin rehabilitasyonu, rafinerilerin yeniden inşası ile madencilik alanında çalışma imkanları mevcut" diyen el-Beşir, Türkiye ile enerji işbirliğine yönelik genel bir çerçeve anlaşması imzalanacağını da açıkladı.

Türkiye’nin Suriye’ye özellikle kuzey bölgelerinde enerji desteği sağladığını belirten el-Beşir, “Şu anda Türkiye’den Suriye’ye uzanacak 400 kilovoltluk hatla ilgili bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Ayrıca Kilis ile Halep arasında uzanan doğal gaz hattını yeniden işler hale getirmek istiyoruz. Bu hat üzerinden günlük 6 milyon metreküp doğal gaz temin edilebilir” dedi.

Suriye’nin kuzeyine elektrik iletimine yönelik yeni bir proje üzerinde de çalışıldığını söyleyen el-Beşir, “Reyhanlı ile Harem arasında yeni bir hat planlanıyor. Türkiye tarafındaki trafo merkezi üzerinden yaklaşık 80 megavatlık elektrik Suriye’ye ulaştırılabilecek” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin madencilik hedeflerine de değinen el-Beşir, fosfat ve lityum gibi madenlerin araştırılması ve çıkarılması konusunda yeni projeler yürüttüklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın denizlerde doğal gaz arama önerisine açık olduklarını dile getirdi.

El-Beşir, Türk enerji sektörüne seslenerek “Suriye ile Türkiye arasında enerji alanında büyük fırsatlar var. Türk şirketlerini bu alanda işbirliğine davet ediyoruz” dedi.