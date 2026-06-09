Suriye’den Türkiye’ye yatırım çağrısı: Doğal ortağımızsınız, buyurun gelin

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Gaziantep’te düzenlenen AA Kent Ekonomileri Zirvesi’nde konuşan Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini söyledi. Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine dikkat çeken Şaar, Türk yatırımcıları ülkesine davet ederek yeni fırsatların kapısının aralandığını vurguladı.

Şaar, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkileri stratejik bir ortaklık olarak gördüklerini belirterek, “Türkiye bizim doğal ortağımızdır. Buna o gözle bakmaktayız” dedi.

İki ülkenin üretim ve ticaret alanında daha yakın iş birliği geliştirmesi gerektiğini ifade eden Suriyeli Bakan, sürdürülebilir ve güçlü ekonomik ilişkiler kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Ekonomik reformlar için yeni dönem

Suriye hükümetinin ticaret, yatırım, sanayi ve bankacılık alanlarında kapsamlı reform hazırlığında olduğunu açıklayan Şaar, ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Parlamentonun yeniden aktif hale gelmesinin ardından yatırım ortamını güçlendirecek yasa ve düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin planlandığını belirtti.

Bankacılık sisteminin modernizasyonu öncelikli hedef

Yıllarca süren yaptırımların etkilerinin hâlâ hissedildiğini söyleyen Şaar, özellikle finans sektörünün modernizasyonunun öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye’de yaşayan milyonlarca Suriyelinin gelişmiş finans sistemine adapte olduğunu belirten Bakan, Suriye’de de benzer bir dönüşüm hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye ile teknik iş birliği genişliyor

Şaar, iki ülke arasında teknik iş birliği ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Bu kapsamda eğitim programlarını içeren bir mutabakat zaptının imzalandığını ve uygulamaya geçirildiğini belirten Suriyeli Bakan, nitelikli iş gücünün ekonomik kalkınma açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

15 binden fazla fabrika yeniden üretime başladı

Suriye sanayisinde son dönemde önemli bir canlanma yaşandığını açıklayan Şaar, son aylarda 15 binden fazla fabrikanın yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Ayrıca yaklaşık 1200 yeni üretim hattının kurulduğunu ve yüzlerce fabrikanın da inşa aşamasında bulunduğunu belirterek, üretim kapasitesinin hızla büyüdüğünü ifade etti.

Türk yatırımcıların rolü büyüyor

Özellikle Hama bölgesindeki yatırımlarda Türk iş insanlarının önemli katkı sağladığını belirten Şaar, yatırımcıların yalnızca tek tesisle sınırlı kalmamasını istedi.

Suriyeli Bakan, daha büyük ölçekli ve uzun vadeli yatırımların ülkenin yeniden yapılanma sürecine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

“Türkiye ile güçlü bağlarımız güven kaynağı”

Bölgedeki jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye ile kurulan güçlü ilişkilerin istikrar açısından önemli olduğunu vurgulayan Şaar, “Türkiye ile olan güçlü bağlarımız bölgesel dalgalanmalar karşısında güven kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Suriye ekonomisinin uzun yıllar süren krizler nedeniyle dış şoklara karşı dayanıklılık kazandığını da sözlerine ekledi.

Türkiye’nin bölgesel istikrarın korunmasında yapıcı rol oynadığını belirten Şaar, Ankara’nın uzun yıllardır Suriye’nin yanında olduğunu söyledi.

Gerilimlerin azaltılması ve ekonomik normalleşmenin sağlanması konusunda Türkiye’nin önemli katkılar sunduğunu ifade eden Suriyeli Bakan, bu yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Türk yatırımcılara açık davet

Konuşmasının sonunda Türk iş dünyasına doğrudan seslenen Şaar, Suriye’nin artık büyük yatırımları karşılayabilecek seviyeye ulaştığını belirtti.

“Suriye hazır. Bizim ülkemiz sizin de ülkenizdir, buyurun gelin” diyen Şaar, sınır kapılarının daha etkin çalışmasının ve karşılıklı geçişlerin kolaylaştırılmasının ticaretin büyümesi açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Gaziantep’teki zirvenin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağını da sözlerine ekledi.