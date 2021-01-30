Suriyeli mültecilerin ekonomik entegrasyonu için 32.5 milyon Euro’luk proje

Suriyeli mültecilerin girişimcilik ekosistemine dahil olmasına katkıda bulunmasını öngören Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi’nin Gaziantep ayağında uygulayıcı kuruluşlar belirlendi. Bu kapsamda Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM,) Gaziantep Üniversitesi Teknopark ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi hibe almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan proje, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülüyor.

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Koordinatörü Tamer Kılıç, 2023 yılı Aralık ayına kadar sürecek projenin; İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay’ın dahil olduğu 11 ili kapsadığını bildirdi.

Toplam 32.5 milyon Euro’luk proje kapsamında 5 bin kişiye girişimcilik eğitim verileceğini kaydeden Kılıç, desteğin 17 milyon Euro’sunun hibe şeklinde olacağını belirtti.

Kılıç, eko sistemin geliştirilmesi ve geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile ev sahibi toplumun kullanabilmesi amacıyla ortak kullanım tesisleri kurulacağını vurguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in 500 bin Suriyeli nüfusa ev sahipliği yaptığını söyledi. Bu insanlara sahip çıkarken AB ya da başka dostları düşünerek değil, insan olmanın gereğiyle hareket ettiklerini dile getiren Gül, projenin mülteciler ve Türk halkı için önemli kazanımlar sağlayacağını aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez Kalkınma Ajansları aracılığıyla bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer – Landrut da Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk halkının mültecilere olağanüstü destekler verdiğini bildirdi.

Landrut, Türkiye’nin en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığı için desteklerini artırdıklarını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise hibe desteklerinden ziyade birlik ve kardeşlik içinde yapılan çalışmaların daha önemli olduğunu aktardı.