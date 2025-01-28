Suriyelilerin dönüşü tekstil üreticilerini vurdu: Asgari ücretin 2 katına eleman bulamıyoruz

Suriye'de başlayan yeni dönem, Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan binlerce Suriyeliyi de harekete geçirdi. Türkiye'de sanayiden tekstile kadar pek çok iş kolunda çalışan ve ara eleman ihtiyacını kapatan Suriyelilerin geri dönüşü istihdamda baş gösterecek sorunlara yönelik endişeleri artırdı.

Sektör temsilcileri asgari ücretin iki katına eleman bulamadıklarını söylerken, Adanalı tekstilci Ufuk Doyuran gençlerin tekstil sektörüne daha fazla önem göstermesi gerektiğini söyledi.

'Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor'

Suriyelileri 11 yıldır fabrikalarında istihdam ettiklerini ve zamanla rehavete kapıldıklarını belirten Doyuran, "Ancak şuanda onların geri dönüşleri söz konusu ve bizim bu saatten sonra elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Biz bugünlere kimsenin desteğiyle gelmedik. Çalışkan bir milletiz ve onların boşluğunu dolduracağımıza inanıyorum” dedi.

'Gençlerimiz iş beğenmemezlik yapmasın'

Gençlere çok görev düştüğünü belirten Doyuran, “Gençlerimize çok görev düşüyor, gençlerimizden isteğimiz lütfen iş beğenmemezlik yapmasınlar. Muhakkak bir işten başlasınlar, ilerleyen günlerde emin olsunlar ki onlar için çok daha güzel günler karşılarına çıkacaktır. Fakat şimdi gençlerimiz bir işe girer girmez hemen tepe noktadan başlamak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Tekstilde çalışan işçilerin yüzde 40'ından fazlası Suriyeli

Tekstil sektöründe çalışan işçilerin yüzde 40'ından fazlasının Suriyeli olduğuna değinen Ufuk Doyuran, “Çalışanlarımızın yüzde 40'ından fazlası Suriyeli. Bunun en az yüzde 30'u gidecektir” diye konuştu.

'Parayla alakası olmayan bir iş beğenmemezlik var'

Tekstil atölyesi ve fabrikalarında çalışan işçilerin asgari ücretten yüksek maaş aldığını belirten Ufuk Doyuran, daha sonra şunları söyledi:

“Fabrikalarda çalışan birçok işçi asgari ücretten yüksek maaş alıyor. Bugünlerde artık parayla alakası olmayan bir iş beğenmemezlik var. Asgari ücretin 2 katını verdiğimiz halde iş beğenmeyen insanlar var. Şimdi bir işin cefasını çekmeden sefasını da süremezsiniz. Bazı vatandaşlarımız ya çok az ücret veriliyordur diyebilirler ama emin olsunlar ki bunun artık parayla bir alakası yok.”