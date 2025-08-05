Suriye’nin inşası için alternatif finans da masada olacak

Ticaret Bakan­lığından edinilen bilgiye göre, Konuk Bakan Şaar ve berabe­rindeki heyetin temasları 7 Ağustos’a kadar devam ede­cek. Ziyarette, yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyut­larıyla ele alınması, kurumsal mekanizmaların tesis edilme­si planlanıyor.

Ekonomik Ortaklık Anlaşması tesis edilecek

Suriyeli Bakan Şaar’ın An­kara temaslarında ikili görüş­meler ve heyetler arası top­lantılar ön planda olacak. Söz konusu görüşme ve toplantı­larda iki ülke ticari ilişkileri­nin geliştirilmesi, gümrükler alanındaki işbirliğinin güç­lendirilmesi, yatırımların ar­tırılması, Suriye’nin yeniden inşası sürecinde işbirliğinin güçlendirilmesi, lojistik ağla­rın geliştirilmesi, Suriye’de­ki alt ve üstyapı projelerinin kapsamlı şekilde ele alınma­sı bekleniyor. Öte yandan gö­rüşmelerde, iki ülke ekonomi­sinin entegrasyonunu hedef­leyen, gerek bölgenin gerekse Suriye’nin gerçeklerine uy­gun yeni nesil Kapsamlı Eko­nomik Ortaklık Anlaşma­sı’nın (KEOA) tesis edilmesi, bu anlaşmaya yönelik çalış­maların yol haritasının belir­lenmesi planlanıyor. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli bir anlaşmaya da im­za atılacak. Taraflar arasında ekonomik ilişkilerin geliştiril­mesi için önemli bir platform niteliği taşıyan Türkiye-Suri­ye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesini (ETOK) kuran an­laşma, Bakanlar Bolat ve Şaar tarafından imzalanacak.

Sanayici ve tüccarlar bir araya gelecek

Ziyaretin ilk gününde, iki bakan başkanlığında, Türki­ye Odalar ve Borsalar Birli­ğinin (TOBB) ev sahipliğin­de “Yuvarlak Masa Toplan­tısı” yapılacak, yeni dönemin sunduğu fırsatların değer­lendirileceği bu toplantıda iş dünyasının gelecek perspek­tifi ortaya konulacak. Ayrıca Şam, Halep, Lazkiye, Hama ticaret odaları, Şam ve Kır­sal Sanayi Odası yöneticile­ri ile TOBB temsilcileri, Su­riye’nin yeni dönemine dair öngördükleri gelecek vizyo­nunu değerlendirecek. Ba­kan Şaar ve beraberindeki heyetin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de görüşmesi bekleniyor. Ziyaretin ikinci gününde ko­nuk heyet İstanbul’da temas­larda bulunacak. Bu kapsam­da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) özel sek­tör temsilcileriyle “Yuvarlar Masa Toplantısı” yapılacak. Bu toplantıda Suriye’nin ye­niden inşası sürecinde sek­törlerin olası katkıları ve al­ternatif finansman modelle­ri ele alınacak. Ayrıca DEİK bünyesinde hayata geçirile­cek olan “DEİK Türkiye-Su­riye İş Konseyi Kurucu Pro­tokolü” imzalanacak. İki ül­ke arasında ticaret hacmi, geçen yıl, 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türk müteahhitlik firmaları Su­riye’de bugüne kadar toplam 794 milyon dolarlık 26 pro­je üstlendi. Cumhurbaşka­nı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün, Suriye İçişleri Baka­nı Enes Hattab’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliye­si’ndeki kabulde, İçişleri Ba­kanı Ali Yerlikaya da yer al­dı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı önceki gün, Suri­ye-Türkiye İş Konseyi’nin kurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada ayrıca, Konsey Başkanlığına Hüsamettin Muhammed Zekeriyye Tat­ri’nin getirildiği ifade edildi.

Barrack: Önümüzdeki yol Suriyelilere ait

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye’de yaşanan son çatışmalara ilişkin, “Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor” dedi. Barrack, “Diplomasi, şiddeti durdurmanın ve barışçıl, kalıcı bir çözümün sağlanmasının en iyi yoludur” ifadesini kullandı. Barrack, “Önümüzdeki yol Suriyelilere ait. Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor” mesajı verdi. Terör örgütü PKK/YPG’nin, işgal ettiği bölgelerden Halep’in kuzeydoğusundaki Münbiç’in güney kırsalına dün düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı, Süveyda’da yasa dışı silahlı grupların ateşkesi ihlal ederek iç güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda ise 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.