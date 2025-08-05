Suriye’nin inşası için alternatif finans da masada olacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın davetlisi olarak bugün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar’ın temasları kapsamında iki ülke ticari ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi, Suriye’nin yeniden inşası sürecinde alternatif finansman modellerinin ele alınması bekleniyor.
Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Konuk Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin temasları 7 Ağustos’a kadar devam edecek. Ziyarette, yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, kurumsal mekanizmaların tesis edilmesi planlanıyor.
Ekonomik Ortaklık Anlaşması tesis edilecek
Suriyeli Bakan Şaar’ın Ankara temaslarında ikili görüşmeler ve heyetler arası toplantılar ön planda olacak. Söz konusu görüşme ve toplantılarda iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, gümrükler alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yatırımların artırılması, Suriye’nin yeniden inşası sürecinde işbirliğinin güçlendirilmesi, lojistik ağların geliştirilmesi, Suriye’deki alt ve üstyapı projelerinin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Öte yandan görüşmelerde, iki ülke ekonomisinin entegrasyonunu hedefleyen, gerek bölgenin gerekse Suriye’nin gerçeklerine uygun yeni nesil Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (KEOA) tesis edilmesi, bu anlaşmaya yönelik çalışmaların yol haritasının belirlenmesi planlanıyor. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli bir anlaşmaya da imza atılacak. Taraflar arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesini (ETOK) kuran anlaşma, Bakanlar Bolat ve Şaar tarafından imzalanacak.
Sanayici ve tüccarlar bir araya gelecek
Ziyaretin ilk gününde, iki bakan başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde “Yuvarlak Masa Toplantısı” yapılacak, yeni dönemin sunduğu fırsatların değerlendirileceği bu toplantıda iş dünyasının gelecek perspektifi ortaya konulacak. Ayrıca Şam, Halep, Lazkiye, Hama ticaret odaları, Şam ve Kırsal Sanayi Odası yöneticileri ile TOBB temsilcileri, Suriye’nin yeni dönemine dair öngördükleri gelecek vizyonunu değerlendirecek. Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de görüşmesi bekleniyor. Ziyaretin ikinci gününde konuk heyet İstanbul’da temaslarda bulunacak. Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) özel sektör temsilcileriyle “Yuvarlar Masa Toplantısı” yapılacak. Bu toplantıda Suriye’nin yeniden inşası sürecinde sektörlerin olası katkıları ve alternatif finansman modelleri ele alınacak. Ayrıca DEİK bünyesinde hayata geçirilecek olan “DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Kurucu Protokolü” imzalanacak. İki ülke arasında ticaret hacmi, geçen yıl, 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türk müteahhitlik firmaları Suriye’de bugüne kadar toplam 794 milyon dolarlık 26 proje üstlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı önceki gün, Suriye-Türkiye İş Konseyi’nin kurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada ayrıca, Konsey Başkanlığına Hüsamettin Muhammed Zekeriyye Tatri’nin getirildiği ifade edildi.
Barrack: Önümüzdeki yol Suriyelilere ait
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye’de yaşanan son çatışmalara ilişkin, “Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor” dedi. Barrack, “Diplomasi, şiddeti durdurmanın ve barışçıl, kalıcı bir çözümün sağlanmasının en iyi yoludur” ifadesini kullandı. Barrack, “Önümüzdeki yol Suriyelilere ait. Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor” mesajı verdi. Terör örgütü PKK/YPG’nin, işgal ettiği bölgelerden Halep’in kuzeydoğusundaki Münbiç’in güney kırsalına dün düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı, Süveyda’da yasa dışı silahlı grupların ateşkesi ihlal ederek iç güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda ise 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.