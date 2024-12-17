Suriye'nin kasasında ne kadar var? Son rakam belli oldu

Suriye'de 61 yıllık Baas dönemi, HTŞ liderliğindeki muhalif grupların Şam'ı ele geçirmesi ile sona erdi. Rejimin lideri Beşar Esad Rusya'ya sığınırken, başbakan Muhammed el-Beşir yeni hükümetin kurulması için muhaliflerle masaya oturdu.

Suriye'de yeni dönemin nasıl olacağı merak uyandırırken toparlanmanın yıllar süreceği, ülkenin yeniden inşasının 400 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.

Öte yandan yağmacılar tarafından soyulan Suriye Merkez Bankası bugün yeniden açıldı. Çalınan paraların bir kısmının geri alındığı, hırsızların bomba geçirmez ana kasaya ulaşamadıkları öğrenildi.

Suriye Merkez Bankası'nın rezevleri belli oldu

Reuters'ın haberine göre; Suriye Merkez Bankası'nın kasasında yaklaşık 26 ton altın bulunuyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Haziran 2011'de Suriye'nin altın rezervi 25,8 ton civarındaydı. Bu tutar günümüz fiyatlarıyla 2,2 milyar dolara karşılık geliyor.

Dolar rezervi tükenme noktasında

Bankanın döviz rezervlerinin ise sadece 200 milyon dolar civarında olduğu belirtildi. IMF verilerine göre 2011'in sonunda Suriye Merkez Bankası'nın 14 milyar dolarlık döviz rezervi bulunuyordu. Dolar rezervlerinin tükenme noktasına geldiğini söyleyen Suriyeli yetkililer, rejimin dolar rezervlerini gıda, yakıt ve Esad'ın savaş çabalarını finanse etmek için kullandığını söyledi.

Esad rejimi, 2011 yılından itibaren IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası örgütlerle mali bilgi paylaşımını durdurmuştu.

Esad'ın 250 milyon dolar kaçırdığı iddiası

Öte yandan Financial Times, 2018-2019 yıllarında Suriye Merkez Bankası'nın Moskova'ya toplam 250 milyon dolar değerinde 100 dolar ve 500 euro değerinde banknotlardan oluşan 2 ton para taşıyan birkaç uçak gönderdiğini iddia etmişti.

ABD basınına göre kaçırılan paralar Rus bankalarındaki hesaplara yatırılırken, Esad ailesi ayrıca Moskova'da çok sayıda lüks mülk de satın aldı.