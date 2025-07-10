Suriye’ye seyahat edecek Türkler vize ücreti ödeyecek
Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın 6 Temmuz tarihli kararıyla yayınladığı listeye göre, Türk vatandaşları giriş süresine bağlı olarak Suriye’ye vizeyle seyahat edebilecek. Tek girişli vize 50 dolar, çift girişli 75 dolar, çok girişli vize ise 100 dolar olacak.
Suriye yönetimi, Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulaması başlattı. Daha önce vizesiz giriş yapılabilen ülkeye artık belirli şartlar ve ücretlerle girilebilecek.
Suriye’de Esat’ın devrilmesi ve iç savaşın sona ermesiyle birlikte ülkede yeni bir dönem başladı. Suriye’de yapılanma çalışmaları devam ederken Türkiye vatandaşlarını da yakından ilgilendiren yeni bir karar yürürlüğe girdi.
Şam yönetimi ücretlerini güncelledi
Daha önce vizesiz seyahat edilebilen Suriye’ye artık ücretli giriş olacak. Ekonomik ve siyasi yapısını yeniden inşa eden Şam yönetimi, vize ücretlerini güncelledi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın 6 Temmuz 2025 tarihli 128 sayılı kararıyla yayınladığı listeye göre, Türkiye vatandaşları giriş süresine bağlı olarak Suriye’ye vizeyle girebilecek. Tek girişli vize 50 dolar, çift girişli 75 dolar, çok girişli vize ise 100 dolar olacak. Transit geçişler için de 25 dolar ücret belirlendi.
5 ülkeye muafiyet
Yayınlanan resmi tarifeye göre Sırbistan, Ürdün, Moritanya, Lübnan ve Malezya vatandaşları Suriye’ye vizesiz girebilecek. Türkiye ise bu listeye dahil edilmedi.
Suriye kaynaklarına göre Türk plakalı araçlar için de yeni geçiş ücretleri belirlendi. Bir aylık geçici giriş için 50 dolar, üç ay içinse 200 dolar alınacak. Süre aşımı durumunda her hafta için 110 dolar ceza kesileceği ifade edildi.
Dönüşler hızlandı
Bu arada, Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Ülkesine dönen Yahya Ezvey (30), AA muhabirine, iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye’ye sığındığını belirtti.
Türkiye’yi çok sevdiğini dile getiren Ezvey, “Suriye’de savaş bitti. Ülkeme dönüyorum ve çok mutluyum. Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Ülkemizde yeniden hayata başlayacağız. Orada evimiz var, çalışacağız ve yeniden hayatımızı kuracağız” dedi.
17 yaşındaki Ahmet Nasr da ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirterek, “Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bize sahip çıktılar “ ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Türk Kızılay Gönüllü Geri Gönderme Birimi’nde, ülkelerine dönen Suriyelilere çeşitli ikramlarda bulunuluyor.