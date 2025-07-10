Suriye’ye seyahat edecek Türkler vize ücreti ödeyecek

Suriye yönetimi, Türkiye va­tandaşlarına yönelik vize uy­gulaması başlattı. Daha önce vi­zesiz giriş yapılabilen ülkeye ar­tık belirli şartlar ve ücretlerle girilebilecek.

Suriye’de Esat’ın devrilmesi ve iç savaşın sona ermesiyle birlik­te ülkede yeni bir dönem başladı. Suriye’de yapılanma çalışmala­rı devam ederken Türkiye vatan­daşlarını da yakından ilgilendi­ren yeni bir karar yürürlüğe girdi.

Şam yönetimi ücretlerini güncelledi

Daha önce vizesiz seyahat edi­lebilen Suriye’ye artık ücretli gi­riş olacak. Ekonomik ve siyasi yapısını yeniden inşa eden Şam yönetimi, vize ücretlerini gün­celledi. Suriye Dışişleri Bakanlı­ğı’nın 6 Temmuz 2025 tarihli 128 sayılı kararıyla yayınladığı listeye göre, Türkiye vatandaşları giriş süresine bağlı olarak Suriye’ye vi­zeyle girebilecek. Tek girişli vize 50 dolar, çift girişli 75 dolar, çok girişli vize ise 100 dolar olacak. Transit geçişler için de 25 dolar ücret belirlendi.

5 ülkeye muafiyet

Yayınlanan resmi tarifeye gö­re Sırbistan, Ürdün, Moritanya, Lübnan ve Malezya vatandaşla­rı Suriye’ye vizesiz girebilecek. Türkiye ise bu listeye dahil edil­medi.

Suriye kaynaklarına göre Türk plakalı araçlar için de yeni geçiş ücretleri belirlendi. Bir aylık ge­çici giriş için 50 dolar, üç ay için­se 200 dolar alınacak. Süre aşımı durumunda her hafta için 110 do­lar ceza kesileceği ifade edildi.

Dönüşler hızlandı

Bu arada, Türkiye’deki Suriye­lilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. Ülkelerine dönmek isteyen Su­riyeliler, Kilis Öncüpınar Güm­rük Kapısı’nda yoğunluk oluştur­du. Ülkesine dönen Yahya Ezvey (30), AA muhabirine, iç savaş ne­deniyle 10 yıl önce Türkiye’ye sı­ğındığını belirtti.

Türkiye’yi çok sevdiğini dile ge­tiren Ezvey, “Suriye’de savaş bitti. Ülkeme dönüyorum ve çok mut­luyum. Türkiye’ye teşekkür edi­yorum. Ülkemizde yeniden haya­ta başlayacağız. Orada evimiz var, çalışacağız ve yeniden hayatımızı kuracağız” dedi.

17 yaşındaki Ahmet Nasr da ül­kesine döneceği için mutlu oldu­ğunu belirterek, “Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bize sa­hip çıktılar “ ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türk Kızılay Gö­nüllü Geri Gönderme Birimi’nde, ülkelerine dönen Suriyelilere çe­şitli ikramlarda bulunuluyor.