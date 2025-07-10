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Suriye’ye seyahat edecek Türkler vize ücreti ödeyecek

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın 6 Temmuz tarihli kararıyla yayınladığı listeye göre, Türk vatandaşları giriş süresine bağlı olarak Suriye’ye vizeyle seyahat edebilecek. Tek girişli vize 50 dolar, çift girişli 75 dolar, çok girişli vize ise 100 dolar olacak.

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Suriye’ye seyahat edecek Türkler vize ücreti ödeyecek
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Suriye yönetimi, Türkiye va­tandaşlarına yönelik vize uy­gulaması başlattı. Daha önce vi­zesiz giriş yapılabilen ülkeye ar­tık belirli şartlar ve ücretlerle girilebilecek.

Suriye’de Esat’ın devrilmesi ve iç savaşın sona ermesiyle birlik­te ülkede yeni bir dönem başladı. Suriye’de yapılanma çalışmala­rı devam ederken Türkiye vatan­daşlarını da yakından ilgilendi­ren yeni bir karar yürürlüğe girdi.

Şam yönetimi ücretlerini güncelledi

Daha önce vizesiz seyahat edi­lebilen Suriye’ye artık ücretli gi­riş olacak. Ekonomik ve siyasi yapısını yeniden inşa eden Şam yönetimi, vize ücretlerini gün­celledi. Suriye Dışişleri Bakanlı­ğı’nın 6 Temmuz 2025 tarihli 128 sayılı kararıyla yayınladığı listeye göre, Türkiye vatandaşları giriş süresine bağlı olarak Suriye’ye vi­zeyle girebilecek. Tek girişli vize 50 dolar, çift girişli 75 dolar, çok girişli vize ise 100 dolar olacak. Transit geçişler için de 25 dolar ücret belirlendi.

5 ülkeye muafiyet

Yayınlanan resmi tarifeye gö­re Sırbistan, Ürdün, Moritanya, Lübnan ve Malezya vatandaşla­rı Suriye’ye vizesiz girebilecek. Türkiye ise bu listeye dahil edil­medi.

Suriye kaynaklarına göre Türk plakalı araçlar için de yeni geçiş ücretleri belirlendi. Bir aylık ge­çici giriş için 50 dolar, üç ay için­se 200 dolar alınacak. Süre aşımı durumunda her hafta için 110 do­lar ceza kesileceği ifade edildi.

Dönüşler hızlandı

Bu arada, Türkiye’deki Suriye­lilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. Ülkelerine dönmek isteyen Su­riyeliler, Kilis Öncüpınar Güm­rük Kapısı’nda yoğunluk oluştur­du. Ülkesine dönen Yahya Ezvey (30), AA muhabirine, iç savaş ne­deniyle 10 yıl önce Türkiye’ye sı­ğındığını belirtti.

Türkiye’yi çok sevdiğini dile ge­tiren Ezvey, “Suriye’de savaş bitti. Ülkeme dönüyorum ve çok mut­luyum. Türkiye’ye teşekkür edi­yorum. Ülkemizde yeniden haya­ta başlayacağız. Orada evimiz var, çalışacağız ve yeniden hayatımızı kuracağız” dedi.

17 yaşındaki Ahmet Nasr da ül­kesine döneceği için mutlu oldu­ğunu belirterek, “Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bize sa­hip çıktılar “ ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türk Kızılay Gö­nüllü Geri Gönderme Birimi’nde, ülkelerine dönen Suriyelilere çe­şitli ikramlarda bulunuluyor.