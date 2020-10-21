Suriye’ye un ve bakliyat hibesi

21 Ekim 2020

ANKARA (DÜNYA)

Suriye’de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilecek. Hibe konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi görevlendirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ile 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilecek.

TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) tarafından yapılacak bildirim üzerine, Kızılay veya AFAD’a teslim edilecek. Bunların dağıtımı da AFAD koordinasyonunda, Kızılay ve AFAD tarafından gerçekleştirilecek.

Daha önceki hibe tarzı uygulamalarda kurumlar için görev zararı olarak tanımlanan uygulama bu kararda görevlendirme bedeli olarak yer aldı. Görevlendirme bedeli maliyetin üzerine KDV eklenerek hesaplanacak ve TMO’ya Hazine tarafından ödenecek.