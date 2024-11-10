Sürücüler dikkat: Kış lastiği uygulaması başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiğini zorunlu tutmuştu. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

Ancak 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanmaya devam edilecek.

Lastik değiştirme ücreti 600 liradan başlıyor

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

"Lastiklerin mevsime uygun olması gerekir"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Hava sıcaklıkları 7 dereceye ve altına indiğinde, artık kışlık lastikleri takmanın zamanı gelmiştir. Kışın meydana gelen trafik kazalarının sebebi çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar." dedi.

"Tarihine bakılmalı"

Sürücüleri, 1 Aralık'tan önce lastik değişimi yapmaları yönünde uyaran Erkoç, mutlaka lastik ömrüne dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz." ifadelerini kullandı.