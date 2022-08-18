“Süs bitkilerinde KDV düşerse karbon vergisi de azalır”

Hüseyin GÖKÇE-ANKARA

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, süs bitkilerinde yapılacak KDV indiriminin sadece vergisel etkisi olmadığını, çevreye ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Dünyada iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklıkla mücadele politikalarının hız kazandığının altını çizen Akcan, iklim değişikliğinin ticaret politikalarıyla bağlantısının da giderek güçlendiğini bildirdi. Akcan, salgın sonrası dönemde ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir biçimde sağlanması hedefinin dünya ekonomisinin neredeyse tüm aktörleri tarafından benimsendiğine vurgu yaparak, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ile tüm politikalarını yeşil dönüşüm temelinde şekillendiriyor” dedi.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki yatırımları teşvik eden politikaların kısa sürede etkili sonuç vermesi için süs bitkileri sektörünün ürün ve hizmetlerinden üst düzeyde yararlanılması gerektiğini aktaran Akcan, “Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yer alan çevre kirliliği ile savaş ve karbon emisyonlarının azaltılması için süs bitkileri sektörüne her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Ayrıca süs bitkileri sektörünün gıda kadar önemli olduğunu küresel covid salgını sürecinde bir kez daha anlaşıldı” diye konuştu.

Sektörün 130 milyon dolar ihracat ile 80 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirten Savaş Akcan, “1 milyon aileye gelir yaratan, peyzaj, inşaat, tohumculuk, nakliye, plastik gibi pek çok iş kolunu da destekleyen bir sektör olarak tarımsal üretimin en önemli alanlarından biriyiz. Yan sektörlerimizde birlikte yarattığımız katma değerin artması için daha çok desteklenmemiz gerektiğini defalarca dile getirdik. Şimdi yeni, yeşil, döngüsel ekonominin ana aktörü konumuna geldik” ifadelerini kullandı. Süs bitkilerinin sektörünün emek yoğun üretim yaptığını, kırsal iş gücünün artması ve nüfusun da yerinde kalması için vazgeçilmez bir üretim dalı olduğunu ifade eden Akcan, “Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tohumculuk içinde tohum, fide ve fidanda KDV %1 olarak belirlendi. Aynı üretim alanı içinde olmamıza rağmen KDV oranı %18 olan tek sektör süs bitkileri kaldı. Rekabet ettiğimiz Avrupa ülkelerinde süs bitkilerinin KDV oranı ortalaması %8’dir” dedi. Akcan, süs bitkileri sektöründe KDV’nin indirilmesine bağlı olarak artacak üretimin, karbon yutaklarını artıracağını, Türkiye’nin ödeyeceği karbon vergilerini azaltacağını, kırsalda istihdamı, üretimi ve ihracatı artıracağı öngörüsünde bulundu.