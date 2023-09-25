Sustainable Fitch, Türkiye’de ilk ÇSY raporunu Akiş GYO için yayınladı

Raporda Akiş GYO’nun; çevresel, sosyal ve yönetsel uygulamaları mercek altına alınırken, şirketin sürdürülebilirlik ve sıfır karbon uygulamalarının en güçlü ikinci seviyede olduğu belirtildi. Raporda, Akiş GYO’nun sektöründe en yüksek ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’na sahip olduğu vurgulandı.

Raporda, dünyadaki gelişmelere paralel olarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) çerçevesinde iklim politikalarını kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi ile ele almaya devam eden Akiş GYO’nun, Türkiye’nin hedeflerine önümüzdeki iki yıl içinde en iyi uygulama ile uyumlu olacak şekilde SBTi (Bilime Dayalı Hedef Girişimi) onaylı hedefler belirleme amacı olduğu ifade edildi.

Akiş GYO Genel Müdürü Levent Çanakçılı, “Geçtiğimiz yıl içerisinde enerji ve su verimliliği çalışmalarımızla alışveriş ve yaşam merkezlerimizin her ikisinde de tasarruf sağladık. Akbatı ve Akasya’da 'Green Check- Yeşil Kontrol' belgesini almaya hak kazandık. Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu kadar sosyal boyutuna da verdiğimiz önem doğrultusunda, çalışanlarımızın gelişimlerine yönelik uygulamalarımıza devam ettik.

Attığımız adımların sonucunda, sektörümüzde 'İş’te Eşit Kadın' sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduk” dedi. Karbonsuzlaştırmanın tüm ülkeler, sektörler ve her birey için gündemin üst sıralarında yer alması gerektiğini belirten Çanakçılı, emisyon azaltımlarının hızlandırılmasında ek bir aciliyet olduğunu da vurguladı.

Rapor sektörde öncü olacak

Raporun sektörde bir öncü olmasını dilediğini altını çizen Çanakçılı “Türkiye’de finans dışı bir sektörde yapılan bu ilk ESG değerlendirme sürecinde her zaman ulaşılabilir olan ve desteklerini esirgemeyen Sustainable Fitch ekibine de ayrıca detaylı çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.