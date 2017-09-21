Süt fiyatlarında üretici-market makası açıldı

21 Eylül 2017

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı (TSUMB) Tevfik Keskin, süt ve süt ürünlerinin perakende satış fiyatlarının artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Keskin, üreticiden alınan çiğ süt fiyatının hak ettiği değerin altında bulunduğunu belirterek, 2014 yılında soğutma primleriyle litresi 1,27 lira olan sütün 3 yıl sonra 1,30 lira seviyesinde bulunduğunu söyledi.

"Süt ve süt ürünlerinin tüketiciye satış fiyatlarında yapılan artışın sorumlusu süt üreticisi değildir." diyen Keskin, şöyle konuştu:

"Son 3 yılda olması gerekenin çok altında bir zam yapıldı ve bu rakam enflasyonun kat kat altında. Buna karşın çiğ süt fiyatları market raflarında katlanarak artmaya devam ediyor. Üreticiden alınan sütün fiyatıyla tüketiciye satılan fiyat arasında makas açılıyor. Sanayiciler ve marketler kendi keseleri için fiyat artırımına giderken, üreticimiz aza kanaat etmek zorunda bırakılıyor."

Et ve Süt Kurumunun (ESK) çiğ süt fiyatlarını sürdürülebilir seviyelerde tutmaya çalışmasının önemli olduğunu ifade eden Keskin, "Geçmiş dönemde eğer ESK'nın müdahalesi olmasaydı bugün ne sütü üretecek üretici kalırdı ne de sanayici süt bulabilirdi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA