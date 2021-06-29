"Süt maliyetini üretim yapacak seviyeye getiremezsek, fiyat güncellemesi yapabiliriz"

Türkiye'nin süt üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, üreticinin yem fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi.

Gıda Komitesinde açıklanan çiğ süt satış fiyatının üreticiyi tatmin etmediğini belirten Keskin, "Bakanımızla görüşüyoruz, piyasanın durumunu da biliyoruz. Yem hammaddesi fiyatının düşürülmesi konusunda girişim var. Sütte maliyetimiz şu anda 3,15 lira. Bunu üretim yapacak seviyelere getiremezsek, Ulusal Süt Konseyini toplayıp, Bakanlığımıza bildirip, fiyat güncellemesi yapabiliriz." dedi.

Ayrıca desteklemelerin 40 kuruşa çıkarılmasına ilişkin taleplerini de Bakana ilettiklerini aktaran Keskin, "Değerlendirilecek, uygunsa da açıklanacak. İnşallah iyi günler bekliyoruz. Üreticilerimiz müsterih olsun." ifadesini kullandı. Keskin, Merkez Birliği olarak süt üretimini anlık kayıt altına almak için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.

"Süt tozu fabrikası kuracağız"

Konya'dan Süt Üreticileri Birliğince Çin'e yapılan 250 ton süt tozu ihracatıyla yeni dönemin başladığına dikkat çeken Tevfik Keskin, "Çin'e süt tozu ihracatı yaptık, diğer ülkelere de yapacağız. Merkez Birliği olarak süt tozu fabrikası kuracağız. Üreticinin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Üreticimizin daha fazla kazanmasını istiyoruz. Sütün bozulma döneminde, mevsimsel artışlarda çareler arıyoruz." diye konuştu.

Üretim yüzde 1,5 arttı

Yurt genelinde birliklere üye 250 binin üreticinin gıda arzına katkı sağladığını belirten Tevfik keskin, süt üretimindeki artışın sürdüğünü vurguladı. Pandemiye rağmen süt üretinin arttığını söyleyen Keskin, şunları kaydetti: "Pandemi nedeniyle dünyada emtia fiyatları arttı. Yem ve girdi fiyatlarındaki artışa rağmen üreticimiz gıda arzına katkı sağlamayı sürdürdü. Süt üretimimiz 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,5 arttı. Geçen yıl 23 milyon ton süt üretimimiz var. Süt üretiminde ülke olarak kendine yeten bir noktadayız. Türkiye, tüketimde de iyi noktada. Türkiye olarak yeterli süt tüketimine sahibiz."