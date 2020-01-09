Süt sektörü aile işletmeleriyle büyüyecek

09 Ocak 2020

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt üreticilerinin 2020'den umutlu olduğunu belirterek "Özellikle aile işletmelerine verilen destekler süt üreticilerinin sayısını artıracak ve sektörün ilerlemesini sağlayacak." dedi.

Keskin, süt üretimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Üreticilerin birliklere üye olmasının faydalarını anlatan Keskin, tarım ve hayvancılığın kalkınmasının üretici örgütlerinden geçtiğini söyledi. Keskin, sektöre verilen desteklerin bazılarına birlik olarak başvuru yapılması gerektiğini anımsatarak "Buzağı desteği için bir ineğiniz bile olsa örgütlü başvurulması lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sektörümüze yönelik birçok teşvik veriliyor ve üreticilerin bunlardan haberi olmuyor ama üye üreticileri biz bilgilendiriyoruz ve yol gösteriyoruz." diye konuştu.

Sektördeki sıkıntılara değinen Keskin, "2019'da geriye dönük artırılan destekler bir nebze olsa da üreticiyi rahatlattı. Üreticilerin masrafları çok arttığı için biraz memnuniyetsizlik var. Süt fiyatları ve desteklerinin maliyetlere göre artması üreticiyi mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu.

Süt üretimi kayıt altına alınmalı

Keskin, süt üretiminin kayıt altına alınmasının önemine işaret ederek "Sektörün kayıt altına alınmasını tek elden bizim yapmamız lazım. Kayıt altına aldığımız sürece hem devlet hem üretici memnun olacaktır." dedi.

Yem fiyatlarının kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Keskin, birlik olarak üreticilere daha ucuz yem temin edebilmek için çalışma yürüttüklerini ifade etti. Keskin, süt üreticilerinin 2020'den umutlu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Özellikle aile işletmelerine verilen destekler süt üreticilerinin sayısını artıracak ve sektörün ilerlemesini sağlayacak. Tarım ve hayvancılığa ayrılan bütçe yüzde 30'dan fazla arttı. Bu, üreticinin eline geçen para artacak demek. 3. Tarım ve Orman Şurası kararları da bu yıl etkili olacaktır. Devlet yapması gerekeni yapıyor. Hava şartları da bize müsaade ederse çiftçimiz açısından daha iyi bir yıl olacak."

Kaynak: AA