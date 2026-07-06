Süt üreticileri isyan etti: Tankerlerle getirip yüzlerce litre sütü yollara döktüler

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Kosova'da süt üreticileri ülkenin en büyük süt ürünleri fabrikakasının kapatılmasının ardından Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı önünde protestoda düzenleyerek yüzlerce litre sütü yere döktü.

Tesis askıya alındı, isyan başladı

Sütçülerin isyanı Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı'nın (AUV), 2 Temmuz'da fabrikada kapsamlı denetim gerçekleştirmesinin ardından geldi. Denetimlerin ardından tesisin üretimi 7 gün süreyle durdurulurken, üreticilerinden süt alımı da askıya alındı.

Mağdur olduklarını belirten süt üreticileri ise bakanlık binası önünde bir araya gelerek analiz sonuçlarının gecikmeden açıklanmasını ve fabrikanın yeniden üretime başlamasını talep etti.

Yüzlerce litre sütü yere döktüler

Üreticiler, tankerlerle getirdikleri yüzlerce litre sütü bakanlık binasının önüne döktü. Protestocular çevre ülkelerden piyasa fiyatının altında gerçekleştirilen süt ithalatının da durdurulmasını istedi.

İç piyasadaki süt ürünleri talebinin yüzde 70'ten fazlasını ithalat yoluyla karşılayan Kosova, Türkiye'den de ağırlıklı olarak UHT süt, süt tozu, yoğurt, peynir çeşitleri ve tereyağı gibi işlenmiş ürünler satın alıyor.

Bakan üreticilerle görüştü

Protestonun ardından Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Armend Muja, süt üreticilerinin temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı ise denetim sırasında tesiste yürürlükteki mevzuata aykırı bazı uygunsuzlukların tespit edildiğini açıkladı. Kurum, kesin değerlendirmenin laboratuvar analizlerinin tamamlanmasının ardından yapılacağını ve nihai kararın elde edilecek bulgular doğrultusunda verileceğini bildirdi.