Süt ve krema ihracatında bakanlığa yetki

Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenleme yapılabilmesine yönelik tebliğde düzenlemeler yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğle, 27 Ocak'ta yayımlanan ve et, yumurta, bazı sebze ve meyveler, hububat ürünleri, yemeklik yağlar, margarin ve yemlerin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'na dönemsel düzenleme yapabilme yetkisi tanıyan tebliğde "ihracat" ibaresi "kati ihracat" olarak değiştirildi.

Buna göre, sayılan ürünlerin kati ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak. Aynı düzenlemeyle, söz konusu listeye süt ve krema da eklendi.

Kati ihracat nedir?

Belli bir sözleşmeye dayanılarak deneme süresine tabi olan veya bazı testler sonrasında alımın gerçekleşmesi sonucu ihraç edilen malın kesin olarak ihracatı, kati ihracat olarak tanımlanıyor. Kati ihracatta bir ticari anlaşma ve ihracatın karşılığının döviz olması gerekiyor.