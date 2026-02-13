Sütte 2025 tablosu: Toplama geriledi, ayran ve yoğurt üretimi rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Aralık 2025 verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından Aralık ayında 930 bin 898 ton inek sütü toplandı.

Yıllık bazda miktar geriledi

Toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalırken, 2025 Ocak-Aralık döneminde ise yıllık bazda yüzde 0,5 gerileme kaydetti.

Aylık bazda yükseliş dikkat çekti

Kasım ayında 863 bin 651 ton olan toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında yüzde 7,8 artarak 930 bin 898 tona yükseldi.

Ayran ve yoğurt üretiminde dikkat çeken yükseliş

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre:

İnek peyniri üretimi yüzde 0,5 azaldı

Ayran ve kefir üretimi yüzde 14,9 arttı

Yoğurt üretimi yüzde 10,0 arttı

İçme sütü üretimi yüzde 3,6 azaldı

Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,3 azaldı

Özellikle ayran, kefir ve yoğurt üretimindeki çift haneli artış dikkat çekti.

İçme sütünde aylık artış

Kasım ayında 135 bin 49 ton olan içme sütü üretimi, Aralık ayında yüzde 3,4 artarak 139 bin 645 ton olarak gerçekleşti. Buna rağmen, içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 gerileme gösterdi.