Suudi Arabistan tarihinin en büyük bütçesi açıklandı

19 Aralık 2017

Suudi Arabistan'da Kral Selman ülke tarihinin en büyük bütçesini açıkladı.

Bütçe açığı 195 milyar riyal

Sputnik'te yer alan haberde, Suudi Kralı ''Bu, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, krallığın tarihindeki en büyük bütçedir. Gelir payı 783 milyar riyal, gider payı 978 milyar riyal, aradaki bütçe açığı da 195 milyar riyal'' açıklamasını yaptı.

Petrol gelirleri yarı yarıya azaldı

2018 bütçesinde petrol gelirlerinde yüzde 50 oranında azalma olduğuna dikkat çeken kral ile veliaht oğlu, yolsuzlukla mücadele ve fonlardan tasarruf siyasetine devam edeceklerini vurguladı. Suudi medyasına göre devasa bütçe açığı küçülerek 2015'ten beri ilk kez GSYH'nın yüzde 8.9'una düştü.

Büyük harcayacaklar

Suudi maliye bakanlığı 260.8 milyar dolara tekabül eden 978 milyar riyallik harcamanın 2017'deki tahminlerden yüzde 10 fazla olduğuna dikkat çekti. Geçen ay Riyad'ta gözaltına alınanlar içinde bazısı dünyanın en zenginleri arasında yer alan 11 prens, 4 bakan ve onlarca eski bakan vardı. Gözaltıların ardından ham petrol fiyatı son iki yılın en üst seviyesine çıktı.