Suudi Arabistan ve Rusya'dan düşük petrol fiyatlarına karşı yeni hamleler

Dünyanın en büyük iki petrol üreticisi olan Suudi Arabistan ve Rusya, düşük petrol fiyatlarının yarattığı ekonomik baskılarla başa çıkabilmek için ekonomilerini çeşitlendirmeye yönelik yeni stratejiler geliştiriyor. ABD’nin kaya petrolü üretimindeki artış ve yenilenebilir enerjiye geçiş gibi küresel enerji piyasasındaki gelişmeler, bu ülkelerin hamlelerini şekillendiriyor.

Suudi Arabistan, 2016’da başlattığı Vizyon 2030 planı kapsamında turizm ve spor gibi sektörleri geliştirerek ekonomisini çeşitlendirmeye çalışıyor. Financial Times’a göre, ülke düşük petrol fiyatlarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle, daha fazla üretim yaparak pazar payını genişletme yoluna gidiyor.

Rusya ise petrol ihracatına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla iç ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkenin gelir yapısını daha istikrarlı hale getirmek istediklerini belirtti. Rusya ayrıca Batı’nın yaptırımlarına karşı doğu ülkelerine yönelik ticaret hacmini artırmaya çalışıyor.

Bu arada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre, küresel petrol talebi önümüzdeki yıllarda artış gösterecek. Özellikle Asya'nın gelişmekte olan ekonomileri, 2023'te 101,7 milyon varil olan günlük tüketimin 2030'a kadar 105,6 milyon varile çıkmasına neden olacak.

ABD'nin kaya petrolü üretimi, petrol fiyatlarını baskılayan önemli bir faktör haline geldi. Enerji uzmanı Matthew Huber, ABD’nin Suudi Arabistan’ın piyasa dengeleyici rolünü üstlendiğini ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin artık fiyatlar üzerinde eskisi kadar etkili olmadığını belirtti.

Bu gelişmeler, OPEC’in rolü ve geleceği üzerine soruları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, OPEC üyeleri arasında hedef uyumu olup olmadığını sorgularken, Suudi Arabistan’ın üretimi artırma planına bazı üyelerin katılmama ihtimali göz önünde bulunduruluyor.