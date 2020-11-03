Suudi Arabistan’a 'stoklu' artış

03 Kasım 2020

DÜNYA

Suudi Arabistan yetkileri tarafından Türkiye’ye yapılan ambargo çağrılarının olumsuz etkileri henüz başlamadı. İş dünyası bu durumu, henüz resmi yazının Türkiye’ye iletilmemesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Geçtiğimiz yıl 3.3 milyar dolarlık ihracatla en başarılı 15. pazar konumunda yer alan Suudi Arabistan, ilk 10 aylık performansla sıralamadaki yerini korumaya başardı. İlk 10 ayda 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen ülkenin toplam ihracattan aldığı pay ise 1.8 oldu. Suudi Arabistan’a yapılan ihracatta en başarılı sektörlerin başında gelen madencilik sektörü de ilk 10 ayda ülkeye ihracatını yüzde 27 artırarak 134 milyon dolara ulaştırdı.

Suudi Arabistan pazarı ve ambargo durumuyla ilgili DÜNYA’ya açıklamada bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, madencilik sektörü olarak başarıda Suudi alıcıların stokçuluk eğiliminin etkisinin yer aldığını söyledi. Suudi alıcıların ambargo kararının resmileşeceğini düşünerek, stok yapmaya başladığını belirten Çetinkaya, “Türkiye, koşullar ne olursa olsun onlar için en cazip ülke. Yakınlık, fiyat-kalite uygunluğu gibi önemli avantajlarımız var. Çevre ülkelerden Sudan, Umman gibi ülkeler, onların istediği kalitede ürün sağlayamıyor. İran ve Çin ile ilişkileri iyi değil. İtalya’dan tedarik etmek isteseler, fiyat olarak cazip değil. Sonuç olarak, bu durumda Suudi Arabistan’a ihracat performansımız ambargo söylemlerine rağmen iyi seyrediyor. Suudi alıcılar uzun süre kendilerine yetebilecek stok yaparak, gelebilecek olası fiyat artışlarına karşın önlem alıyorlar. Aslında bir nevi oluşabilecek riski satın alıyorlar” dedi.

İhracat artıyor ama çıkış bulamıyor!