Suudi Arabistan'dan Asya'ya en düşük tarifeden petrol

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, OPEC+ grubunun geçen hafta sürpriz bir şekilde arz artışı kararı almasının ardından, Mayıs ayında Asya’ya satılacak ham petrolün fiyatlarını son dört ayın en düşük seviyesine çekti.

Devlet petrol şirketi Saudi Aramco, petrolün Mayıs ayı resmi satış fiyatını Umman ve Dubai fiyatlarının ortalamasının sadece 1,20 dolar üzerine çekti. Bu, Nisan ayına kıyasla varil başına 2,30 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor.

Şirket ayrıca, Asya’ya sattığı diğer ham petrol türlerinin Nisan fiyatlarını da 2,30 dolar azaltarak aşağı yönlü revize etti.

Bu, Aramco’nun fiyatları arka arkaya ikinci ay indirdiği anlamına geliyor. OPEC+ grubunda yer alan sekiz ülke, Perşembe günü sürpriz bir şekilde üretim kesintilerini aşamalı olarak kaldırma planlarını öne çekerek Mayıs ayında günlük üretimi 411 bin varil artırma kararı aldı. Bu gelişme, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün derinleşmesine neden oldu.