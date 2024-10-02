Suudi Arabistan’dan 'petrol fiyatları' uyarısı!
Orta Doğu'yu yakıp kavuran savaş nedeniyle petrol fiyatları yükselirken, Suudi Arabistan'dan çok sert bir uyarı geldi. OPEC+ üyelerini üretim kotalarını ihlal etmekle suçlayan Suudi Arabistan, petrol fiyatlarının varil başına 50 dolara düşebileceğini söyledi.
Orta Doğu'daki savaş nedeniyle petrol fiyatları yükselirken, bazı OPEC+ ülkelerinin üretim kotalarını ihlal etmesi tepkilere yol açtı.
Suudi Arabistan, petrolün varil fiyatının 50 dolara kadar düşebileceği uyarısında bulundu.
Irak dengeleri bozdu
Suudi Aranasitan'ın bu çıkışı ile özellikle Irak’ı hedef aldığı iddia edilirken, Irak'ın ağustos ayında günlük 400 bin varil fazla üretim yaptığı öğrenildi.
Öte yandan Kazakistan’ın Tengiz sahasında üretime geri dönmesiyle, petrol üretiminin günlük 720 bin varil artırması bekleniyor.
Petrolde savaş etkisi
Öte yandan İran'ın İsrail'i vurmasının ardından, brent petrol yüzde 5 kadar değer kazanırken, petrol fiyatları ise yüzde 2,4 yükselişle günü 70 dolara yakın kapattı.