Suudi Arabistan’dan Türkiye uyarısı
Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki gayrimenkul piyasasında sorunların yaşandığını, vatandaşlarının haklarını korumak için kendileriyle temasa geçilmesi gerektiğini duyurdu... Kerim Ülker'in haberi...
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