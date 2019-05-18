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Suudi Arabistan’dan Türkiye uyarısı

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki gayrimenkul piyasasında sorunların yaşandığını, vatandaşlarının haklarını korumak için kendileriyle temasa geçilmesi gerektiğini duyurdu... Kerim Ülker'in haberi...

Suudi Arabistan’dan Türkiye uyarısı
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