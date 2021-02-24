Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı 12 ayın en düşüğünde

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verileri, Suudi Arabistan'ın Türkiye menşeili ürün ithalatının aralık ayında son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Veriler, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den yaptığı ithalatın 2020 yılı Aralık ayında 50.6 milyon riyal (13.49 milyon dolar) olduğunu gösterirken, kasım ayında bu rakam 182.2 milyon riyal, 2019 yılı Aralık ayında ise 1.06 milyar riyal seviyesindeydi.

Suudi işadamları geçen yıl iki ülke arasındaki politik gerilim nedeniyle Türkiye menşeili ürünlere gayrıresmi bir boykot uygulama çağrısında bulunmuşlardı.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politika nedeniyle gerildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesi gerilimi tırmandırmıştı.