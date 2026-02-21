Suudi ekonomisine Ramazan dopingi: 4 milyar doları aştı

Suudi Arabistan’da Ramazan ayı öncesi alışveriş hareketliliği dikkat çekici seviyelere ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre kartlı ödeme işlemleri 14 Şubat’ta sona eren haftada 4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Özellikle ev eşyası, mobilya ve elektronik ürünlere yönelik talepteki artış, tüketicilerin Ramazan öncesi hazırlıklarını hızlandırdığını ortaya koydu.

Toplam işlem sayısı 252 milyon adet

Suudi Arabistan Merkez Bankası’nın (SAMA) açıkladığı verilere göre, POS üzerinden yapılan toplam işlemler 15,34 milyar Suudi riyaline (4,09 milyar dolar) ulaştı. Bu rakam, bir önceki haftaya göre yüzde 4,8’lik düşüşe işaret etse de toplam harcama hacmi güçlü seviyesini korudu.

Toplam işlem sayısı ise yüzde 1,6 azalarak 252 milyon adet seviyesine geriledi. Buna rağmen tüketim hacminin yüksek kalması, dijital ödeme sistemlerinin günlük yaşamda ne kadar yaygınlaştığını bir kez daha gösterdi.

En büyük artış ev eşyasında

Ramazan öncesinde en dikkat çekici artış ev eşyası ve mobilya kategorisinde yaşandı. Bu alandaki harcamalar yüzde 5,9 artarak 697,35 milyon riyale ulaştı ve haftanın en güçlü büyümesini kaydetti.

Elektronik ürün harcamaları yüzde 2,9 artarken, inşaat ve yapı malzemeleri kategorisindeki harcamalar da yüzde 1,1 yükseldi.

İlaçta düşüş yaşandı

Sağlık hizmetlerine yönelik harcamalar yüzde 5,7 artarak 539,68 milyon riyale çıktı. Buna karşılık eczane ve tıbbi ürün harcamaları yüzde 8,2 düşüşle 223,81 milyon riyale geriledi.

Kargo ve kurye hizmetleri de düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı. Bu kategorideki harcamalar yüzde 5 azalarak 64,86 milyon riyal seviyesine indi.

Gıda harcamaları liderliğini korudu

Gıda ve içecek harcamaları yüzde 4,3 düşüş yaşamasına rağmen 2,57 milyar riyal ile en büyük harcama kalemi olmaya devam etti.

Restoran ve kafelerde yapılan harcamalar yüzde 4,7 düşüşle 1,73 milyar riyal olarak kaydedildi.

Giyim ve hazır giyim harcamaları ise yüzde 0,5 artarak 1,38 milyar riyale ulaştı ve toplam harcamalar içinde üçüncü sırada yer aldı.

Riyad, Cidde ve Dammam’da harcamalar geriledi

Ülkenin en büyük şehirlerinde de benzer bir tablo görüldü.

Başkent Riyad, toplam harcamalarda liderliğini korurken, POS işlemleri yüzde 3,4 düşüşle 5,32 milyar riyal oldu. Şehirde işlem sayısı yüzde 0,8 azalarak 80,7 milyon olarak gerçekleşti.

Cidde’de harcamalar yüzde 4,4 düşerek 2,12 milyar riyale geriledi. Dammam’da ise yüzde 3,3’lük düşüşle toplam harcama 746,29 milyon riyal olarak kaydedildi.