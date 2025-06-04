Suudi enerji devinden Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım hazırlığı!

Orta Doğu, Afrika ve Asya'da faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, Türkiye'deki güneş enerjisi yatırımı için son aşamaya geldi.

CNBC-e'nin haberine göre; Sivas ve Karaman'da 1'er gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanan ACWA Grup için, Akkuyu ve TANAP projelerinde uygulanan hükümetler arası anlaşma modeli uygulanacak.

Yerlilik şartı için Türkiye'deki üretilere teklif götürdü

Öte yandan santralde kullanılacak panel ve ekipmanlar için yerlilik şartı getirilen ACWA Power'ın, Türkiye'de üretim yapan şirketlerle temasa geçerek ekipman ve parça üretimi için teklif istediği öğrenildi.

Kırıkkale'de 950 megavat kapasiteli doğalgaz santrali yatırımı da bulunan ACWA Power'ın güneş enerjisi santrallerinde 30 yıllık alım garantisi planlanıyor.

Tek bir yatırımcının yaptığı en büyük yatırımlardan

Sivas ve Karaman'da kurulacak santrallerin yenilenebilir enerji sektöründe tek bir yatırımcının gerçekleştirdiği en büyük yatırımlardan biri olacağı değerlendiriliyor.

ACWA Power'ın Türkiye'de daha fazla yatırım planladığı, 2 gigavatlık projesini de ilerleyen günlerde büyüyebileceği öngörülüyor.



